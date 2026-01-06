مسؤول حكومي بغزة يكشف بالأرقام نتائج كارثية لإغلاق معبر رفح

قال دكتور إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة للجزيرة مباشر إن إغلاق معبر رفح يؤثر بشكل كارثي على المرضى والجرحى والقطاع الصحي داخل القطاع.

وأوضح الثوابتة أن هناك 22 ألف مريض وجريح بحاجة إلى السفر خارج القطاع لتلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية، لا يمكن إجراؤها في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك أكثر من نصف مليون عملية جراحية يجب إجراؤها لمرضى داخل القطاع، وهو عدد كبير لا يمكن للمنظومة الصحية في القطاع تحمل كل هذا الكم الهائل من العمليات الجراحية.

وأكد الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إغلاق معبر رفح بهدف رفع نسبة الوفيات، وزيادة أعداد الشهداء بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال إن الاحتلال يتذرع بجثة آخر إسرائيلي من أجل ضمان استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني وتأزيم الواقع الإنساني داخل القطاع، مؤكدا أن الاحتلال "سيجد بعدها ألف مبرر لاستمرار إغلاق معبر رفح".

ودعا الثوابتة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء والدول والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال من أجل فتح معبر رفح في الاتجاهين من أجل سفر الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في الخارج.

طلبات للعودة

وذكر مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن هناك أكثر من 80 ألف طلب للعودة إلى قطاع غزة من قبل أبناء مواطنين فلسطينيين بالخارج، واتهم الاحتلال بالسعي لنشر الشائعات وتخويف أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه منذ الشهر الأول بعد بدء الحديث عن فتح معبر رفح كان هناك 40 ألف طلب من عائلات وأسر فلسطينية من أجل العودة إلى القطاع، وفي الشهر الثاني زاد العدد إلى قرابة 80 ألف طلب.

وقال الثوابتة إن الاحتلال يعرقل فتح معبر رفح في الاتجاهين من أجل ترسيخ سياسة التهجير، لأنه يريد أن يسافر الفلسطينيون باتجاه واحد فقط، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من الجانبين الفلسطيني والعربي.

إعلان

كما طالب المسؤول الفلسطيني بتمكين ألاف الطلاب من السفر من أجل الالتحاق بدراستهم الجامعية في جامعات خارج قطاع غزة، خاصة بعد ان دمر الاحتلال الجامعات والمدارس في القطاع خلال الحرب.