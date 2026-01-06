107 مخططات هيكلية استيطانية بالقدس خلال 2025

أفادت معطيات رسمية فلسطينية، بأن الجهات المختصة الإسرائيلية ناقشت 107 مخططات هيكلية استيطانية بمحافظة القدس المحتلة خلال 2025، كان أخطرها مخطط "إي1" شرقي المدينة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير سنوي يرصد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال العام الماضي أن "اللجان التخطيطية" لسلطات الاحتلال درست 107 مخططات هيكلية، 41 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال و66 في مستوطنات داخل الحدود التي رسمتها البلدية لمدينة القدس.

وتلك المخططات جزء من 265 مخططا هيكليا درستها تلك الجهات في عموم الضفة الغربية، لغرض بناء ما مجموعه 34 ألفا و979 وحدة استيطانية على مساحة 33 ألفا و448 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وفق التقرير.

وأوضحت الهيئة أن عام 2025 شهد المصادقة على بناء 20 ألفا و850 من مجموع الوحدات التي خضعت مخططاتها للدراسة، والباقي ضمن إجراءات المصادقة.

واعتبرت أن أخطر المخططات المصادق عليها مخطط (إي1) شرق المدينة الذي جرت عملية المصادقة عليه في شهر أغسطس/آب الماضي تأجيل استمر 30 عاما.

وتابعت أنه وبالمصادقة على هذا المخطط تكون دولة الاحتلال نفذت الرأس وهي الخطوة الأولى من مخطط القدس الكبرى والذي يهدف إلى ضم 3 تجمعات استيطانية كبيرة لصالح منطقة نفوذ بلدية القدس وهي: تكتل معاليه أدوميم والتي يتم عمليا دمجها بالمدينة، وتكتل جفعات زئيف (شمال شرق) وتكتل غوش عتصيون (جنوب).

وبالتالي تقول هيئة مقاومة الجدار إن الاحتلال يمعن في فصل القدس عن سياقها الفلسطيني، ويجعل منها امتدادا ديمغرافيا وجغرافيا للوجود اليهودي داخل حدود البلدية والوجود الاستيطاني خارج حدودها.

ويشير التقرير السنوي إلى أن عام 2025 شهد طرح عطاءات لبناء 10 آلاف و98 وحدة استيطانية جديدة في الضفة منها أكثر من 7 آلاف وحدة لصالح مستوطنة معاليه أدوميم.