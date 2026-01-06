الصين تحظر تصدير أي مواد يمكن استخدامها عسكريا إلى اليابان

حظرت الصين تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى اليابان، حسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا شديدا.

ويعد القرار أحدث رد فعل من بكين على التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية في نوفمبر/تشرين الثاني، حين قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يعتبر تهديدا وجوديا لليابان.

وفي بيانها، شددت وزارة التجارة الصينية على حظر أي تصدير للمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين أو لأي أغراض تساهم في تعزيز القوة العسكرية لليابان، وأضافت أن أي انتهاك من جانب منظمات أو أفراد من أي دولة سيعرّض مَن يرتكبه لمساءلة قانونية.

والمواد ذات الاستخدام المزدوج هي أي سلع أو برمجيات أو تقنيات يمكن أن يكون لها استخدامات مدنية وعسكرية، ومن بينها بعض العناصر الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الطائرات المسيرة والرقائق الإلكترونية.

وقال ناطق باسم الوزارة الصينية إن مسؤولين يابانيين أدلوا في الآونة الأخيرة بتصريحات مغلوطة بشأن تايوان، وألمحوا إلى إمكانية التدخل عسكريا في مضيق تايوان، مضيفا: "يُعدّ هذا تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا جسيما لمبدأ الصين الواحدة، وله طبيعة وعواقب بالغة السلبية".

وتدهورت العلاقات بين البلدين الآسيويين بعد تصريحات رئيسة الحكومة اليابانية تاكايتشي، إذ وصفتها بكين -التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها- بأنها "استفزازية"، وطالبت تاكايتشي صراحة بالتراجع عنها.

وتساءلت وزارة الخارجية الصينية في وقت لاحق عن دوافع اليابان تجاه تايوان، وقالت إن "استفزازاتها" قد تكون ذريعة لتعزيز قواتها العسكرية وبعثاتها في الخارج.

وأقر مجلس الوزراء الياباني في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حزمة إنفاق قياسية للسنة المالية التي ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل، تشمل زيادة الميزانية العسكرية السنوية 3.8%، لتصل إلى 9 تريليونات ين (57.7 مليار دولار).

وكانت الصين نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، مما تسبب في انخفاض حاد في عائدات الأرخبيل السياحية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين استدعت طوكيو سفير بكين بعد توجيه طائرات حربية صينية راداراتها الشهر الماضي نحو مقاتلات يابانية قرب تايوان.

وأجرت الصين في نهاية العام الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ ​​بعد انتهائها إنه "من غير الممكن منع إعادة توحيد" الصين.