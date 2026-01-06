الجزيرة تتبع مسار التخفي لطائرة رومانية أقلّت ساعر لـ"أرض الصومال"

بمجرد إقلاعها من أديس أبابا، أخفت طائرة تقل وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر وجهتها، إلى أن تم الإعلان رسميا عن وصولها لمطار هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقد تتبعت وحدة التحقق الرقمي في الجزيرة مسار هذه الطائرة، كما حصلت على معلومات عن جنسيتها ونوعها وتاريخها.

غادرت الطائرة مطار أديس أبابا صباح الثلاثاء قرابة الساعة 9:24 صباحا بالتوقيت المحلي، ثم أخفت إشارتها بعد خروجها من مدرج المطار بعد دقائق، ولم تعلن وجهتها.

وفي وقت لاحق، نشر حساب رئاسة "أرض الصومال" عبر منصة إكس، فيديو للحظات استقبال رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله لوزير الخارجية الإسرائيلي وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسبما ورد في التغريدة الرسمية.

وتظهر في الفيديو الطائرة التي أقلت وزير الخارجية الإسرائيلي، وهي تتبع شركة (Fly Lili) الرومانية، وقد حطت على أرض مطار (Egal International Airport) في مدينة هرجيسا، بشمال غرب الصومال.

ودقق فريق التحقق الرقمي في التفاصيل الكاملة لأجزاء الطائرة التي أقلت ساعر في رحلته وتوصل إلى تفاصيل جديدة:

جرى تطابق المشاهد التي بثتها رئاسة الإقليم الانفصالي بصور حديثة لرحلات سابقة لنفس الطائرة بتتبع مسار الطائرة من بيانات موقع "فلايت رادار" الملاحي، تبين إقلاعها من تل أبيب أمس الاثنين، قرابة الساعة 8:52 صباحا بالتوقيت المحلي.

وصلت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قرابة الساعة 13:55، وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية أن ساعر وصل "أرض الصومال" عبر إثيوبيا.

تأتي هذه الزيارة بعد اعتراف إسرائيل رسميا بالإقليم الانفصالي كدولة "مستقلة وذات سيادة" في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو القرار الذي قوبل برفض إقليمي ودولي واسع، وسط تأكيدات على ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية.