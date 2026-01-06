عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتجديد منع سفر خطيبه

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى، في وقت جددت فيه سلطات الاحتلال منع سفر خطيبه رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري إلى الخارج.

وقالت محافظة القدس، في تقرير يومي يُجمل الانتهاكات الإسرائيلية بالمحافظة، "إن 244 مستوطنا شاركوا في الاقتحام اليوم، إضافة إلى 470 سائحا أجنبيا دخلوه عبر بوابة السياحة الإسرائيلية".

ومنذ 2003 تسمح شرطة الاحتلال من طرف واحد للمستوطنين باقتحام المسجد على فترتين: قبل وبعد الظهر طوال أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت، وذلك من باب المغاربة في جداره الغربي الذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال شرقي القدس عام 1967.

من جهة ثانية، أفادت المحافظة بأن سلطات الاحتلال مددت منع السفر خارج فلسطين لخطيب المسجد، المُبعد عنه، الشيخ عكرمة صبري (86 عاما)، وذلك حتى 22 مايو/أيار من العام الجاري.

ووفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، فإن منع الشيخ عكرمة صبري من السفر مستمر منذ نحو عامين.

وكانت سلطات الاحتلال قد مددت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرار إبعاد الشيخ عكرمة عن المسجد الأقصى، ليُكمل هذا الشهر 16 شهرا متواصلا من الإبعاد، وفق المحافظة.

ويأتي منع سفر الشيخ عكرمة، بعد يوم من تأجيل جلسة محاكمته على خلفية لائحة اتهام تزعم ممارسته "التحريض على الإرهاب"، وذلك حتى 17 فبراير/شباط المقبل.

ووفق مركز معلومات وادي حلوة، تعود لائحة الاتهام إلى عام 2022، على خلفية كلمات تعزية ألقاها في بيتي عزاء الشهيد عدي التميمي في القدس، والشهيد رائد خازم في جنين، إضافة إلى نعيه الشهيد إسماعيل هنية خلال خطبة ألقاها في المسجد الأقصى عام 2024.