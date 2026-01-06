ارتفاع كبير في حالات السرطان بتعز اليمنية خلال 2025

تعز – كشف مسؤول الإعلام بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة تعز اليمنية تيسير السامعي عن رصد نحو ألفي حالة مصابة بالسرطان خلال العام الماضي 2025، بزيادة 21% عن السنة السابقة.

وأوضح السامعي، في تصريح للجزيرة نت، أن السلطات الطبية رصدت 1967 حالة سرطان في تعز (أكبر المحافظات اليمنية سكانا) خلال عام 2025.

ونبّه إلى أن عدد الحالات ارتفع بنسبة 21 %، مقارنة بعام 2024 الذي شهد 1626 إصابة بالسرطان في المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الحالات استقبلها مركز الأمل لعلاج الأورام في تعز، الذي يُعَد من أهم المرافق الطبية لعلاج السرطان باليمن.

وحول أسباب ارتفاع الإصابات، يعزو السامعي ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار استخدام المبيدات السامة بشكل عشوائي في مزارع القات والخضراوات، منها مهربة ومحرمة دوليا، إضافة إلى تدهور شبكات المياه والصرف الصحي وتراكم النفايات، ما قد يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية بمواد سامة.

وكانت السلطات الطبية في اليمن أكدت رصدها سنويا 30 ألف حالة إصابة بمرض السرطان في البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية من هذا المرض الخبيث.

يشار إلى أن القطاع الطبي في اليمن يعاني تحديات كبيرة في ظل الصراعات العسكرية والسياسية المستمرة في البلاد منذ نحو 11 عاما، مما جعل معظم السكان بحاجة إلى مساعدات طبية، حسب تقارير أممية.