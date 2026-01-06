احتجاجات في لندن ضد الهجوم الأميركي على فنزويلا

تظاهر مئات الأشخاص الاثنين في العاصمة البريطانية لندن للاحتجاج على الهجوم الأميركي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

واحتشد المتظاهرون عند مدخل مقرّ رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينغ ستريت) للتعبير عن تضامنهم مع فنزويلا ودول أميركا اللاتينية التي استهدفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لفنزويلا ومعارضة للولايات المتحدة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب.

وفي كلمة لها خلال التظاهرة، قالت ليندسي جيرمان، رئيسة ائتلاف "أوقفوا الحرب"، إن ما يحدث في فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأشارت جيرمان إلى التدخلات السابقة للولايات المتحدة في دول أميركا اللاتينية، مؤكدة أن واشنطن تتحرك في المنطقة كما تشاء.

كما انتقدت صمت رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، وبعض القادة الغربيين تجاه تصرفات ترامب.

والسبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستواصل إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة هناك، حسب قوله.

ونشرت وزارة العدل الأميركية وثيقة اتهامات ضد مادورو، منها قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات والتعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم.