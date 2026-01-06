إسبانيا: وحدة أراضي أوكرانيا وغزة وفنزويلا غير قابلة للمساومة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن وحدة أراضي كل من أوكرانيا وقطاع غزة وفنزويلا غير قابلة للمساومة، كما أدان بشدة انتهاك القانون الدولي في فنزويلا.

وجاء في تدوينة نشرها رئيس وزراء إسبانيا على حسابه في منصة إكس أمس الاثنين، أن "احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها مبدأ غير قابل للمساومة، من أوكرانيا إلى غزة، بما في ذلك فنزويلا".

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم ضد فنزويلا، أسفر عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى نيويورك من أجل محاكمتهما، وصرح ترامب بأن بلاده ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة".

ملف غرينلاند

وفي تعليق على تصريحات ترامب بأن بلاده تحتاج إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، عبر رئيس الوزراء الإسباني عن رفضه لتصريحات الرئيس الأميركي، قائلا إن "إسبانيا ستبقى دائما ملتزمة بشكل فاعل بالأمم المتحدة، وستكون في تضامن كامل مع الدانمارك وشعب غرينلاند".

وفي سياق متصل، وجه سانشيز رسالة إلى أعضاء حزبه الاشتراكي الحاكم أدان فيها بشدة تجاوز القانون الدولي في فنزويلا، في إشارة للتدخل العسكري الأميركي في البلاد واحتجاز رئيسها ونقله وزوجته إلى الولايات المتحدة.

وتضم إسبانيا إحدى أكبر الجاليات الفنزويلية في العالم وتضم الجالية الفنزويلية في إسبانيا معارضين بارزين للرئيس مادورو، وضمنهم إدموندو غونزاليس وليوبولد لوبيز.

وكان نحو ألف متظاهر خرجوا صباح أمس أمام سفارة أميركا في مدريد للتنديد بما وصف بـ"عدوان إمبريالي" في فنزويلا، وحمل متظاهرون علم حزب بوديموس اليساري وآخرون حملوا علم الحزب الشيوعي الإسباني، في حين رفع آخرون علم فنزويلا.