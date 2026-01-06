روسيا تستهدف منشآت طاقة أوكرانية بخاركيف وشركة أميركية في دنيبرو

أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت 5 هجمات صاروخية على خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، أمس الاثنين، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة، وهاجمت وحدة مملوكة لشركة بانجي الأميركية للمنتجات الزراعية في مدينة دنيبرو جنوب شرقي البلاد.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن هجوم دنيبرو، الذي تسبب في تسرب لزيت دوار الشمس، يؤكد حقيقة أن القوات الروسية تستهدف الشركات الأميركية.

وكتب سيبيغا على منصة إكس: "لم يكن هذا الهجوم خطأ، وإنما كان متعمدا، إذ حاول الروس ضرب هذه المنشأة مرات عدة. تستهدف روسيا الشركات الأميركية ‌في أوكرانيا استهدافا ممنهجا".

وقال إن الهجمات كشفت عن "تجاهل بوتين التام لجهود السلام التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وهذا هو السبب في ‍ضرورة دفع عملية السلام إلى الأمام".

وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، إن الهجمات على المدينة "ليست مجرد هجوم على المنشآت، إنها هجوم على التدفئة والمياه وحياة الناس الطبيعية. إنهم يحاولون تحطيمنا بالخوف والظلام".

ولم يقدم تيريخوف أي تفاصيل عن الأهداف التي قُصفت.

وقال مكتب المدعي العام في إقليم خاركيف -في بيان- إن مدنيا واحدا على الأقل أصيب في الهجوم.

بدوره، قال ‌بوريس فيلاتوف، رئيس بلدية دنيبرو، إن الهجوم على شركة بانجي أدى إلى تسرب 300 طن من زيت دوار الشمس.

وكتب فيلاتوف على تطبيق تلغرام: "‌يباشر عمال المرافق العامة أعمال التنظيف ونشر الرمال والحصى"، مضيفا أن التسرب سيغلق طريقا رئيسيا على ‌ضفاف النهر ليومين أو 3 أيام.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.