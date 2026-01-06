أوغندا تحظر البث المباشر للاحتجاجات قبيل الانتخابات

أعلنت الحكومة الأوغندية حظر البث المباشر أو نقل أحداث "الشغب والمسيرات غير القانونية" والوقائع العنيفة، وذلك قبل أيام من الانتخابات المقررة في 15 يناير/كانون الثاني الحالي، والتي يسعى فيها الرئيس يوري موسيفيني إلى تمديد حكمه الممتد منذ 4 عقود.

وقالت وزارة الإعلام والاتصالات في بيان إن "البث المباشر أو نقل أحداث الشغب أو المسيرات غير القانونية أو الحوادث العنيفة محظور، لأنه قد يؤدي إلى تصاعد التوترات ونشر الذعر"، مشيرة إلى أن السلطات عادة ما تصف الاحتجاجات المناهضة للحكومة بأنها "أعمال شغب".

وتزامن القرار مع حملة اعتقالات طالت مئات من أنصار المعارضة، في وقت يخوض فيه موسيفيني (81 عاما) منافسة جديدة أمام المغني السابق والسياسي المعارض بوبى واين (43 عاما). كما حظرت الوزارة أيضا نشر أي محتوى تعتبره "محرضا أو عنيفا أو يدعو للكراهية".

خلفية انتخابية دامية

وكانت الانتخابات السابقة عام 2021 شهدت مقتل أكثر من 50 شخصا خلال حملات أمنية ضد أنصار واين، الذين اتهموا موسيفيني بتزوير النتائج، وهو ما نفاه الرئيس. ويحكم موسيفيني البلاد منذ عام 1986 بعد قيادة تمرد مسلح استمر 5 سنوات، ليصبح ثالث أطول زعماء أفريقيا بقاء في السلطة.

وكانت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، اتهمت قوات الأمن الأوغندية بشن "حملة قمع وحشية" ضد أنصار واين، شملت اعتقالات تعسفية وضربا وتعذيبا، بينما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة أو الشرطة على هذه الاتهامات.

ويواجه النظام أيضا انتقادات متكررة من معارضيه الذين يتهمون الأجهزة الأمنية بممارسة الترهيب والتعذيب للحفاظ على قبضة موسيفيني على الحكم، وهي اتهامات ينفيها الرئيس.

وإلى جانب واين، لا يزال المعارض البارز كيزا بيسيغي في السجن منذ أكثر من عام، بعد توقيفه بتهمة الخيانة التي ينفيها.