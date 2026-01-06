أردوغان يدعو ترامب لعدم جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أجرى اليوم اتصالا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد خلاله على ضرورة "عدم جر فنزويلا إلى حالة عدم الاستقرار"، وحذّر من أن انتهاك الحقوق السيادية للدول وخرق القانون الدولي يعتبر "خطوات محفوفة بالمخاطر" يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عالميا.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، جرى خلاله تقييم الأحداث التي شهدتها فنزويلا والعملية الأميركية التي جرى فيها اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

كما أكد أن أنقرة ترفض أي انتهاك للقانون الدولي، وأنه يعمل "لتحقيق ما هو أفضل لكل من تركيا وشعب فنزويلا الصديق"، وأنه سيواصل الوقوف معه في نضاله من أجل الرفاه والاستقرار والتنمية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن فنزويلا تربطها ببلاده علاقة وثيقة، وأنها تشهد في هذه الآونة "أحداثا مؤسفة"، مؤكدا أن "تركيا لا توافق على أي عمل ينتهك الشرعية السياسية والقانون الدولي، أيا كان مكانه في العالم".

وعن علاقته بالرئيس مادورو، قال أردوغان "لقد أظهر السيد مادورو والشعب الفنزويلي مرارا وتكرارا أنهم أصدقاء لشعبنا، وبصفتنا دولتين صديقتين، فقد أولينا أهمية للتضامن مع بعضنا بعضا خلال الأوقات الصعبة، واليوم نواصل العمل بنفس المفهوم والنهج"، وصرح بأنه أجرى تقييما شاملا للملف الفنزويلي مع الإدارات التركية المعنية خلال اجتماع الحكومة اليوم.

وأكد الرئيس التركي للصحفيين عقب اجتماع لحكومته أن تركيا لا ترغب في الفوضى أو الارتباك أو التوترات في منطقتها أو في أي مكان آخر، واعتبر أن "الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد أمرٌ بالغ الأهمية"، ولفت إلى أنه "عندما تتغلب القوة على القانون، تنشأ حالة من عدم الاستقرار والأزمات والصراعات".

يُذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مثل اليوم الاثنين أمام محكمة فدرالية في ضاحية مانهاتن بمدينة نيويورك، ووجهت له لائحة اتهام شملت "التآمر على الولايات المتحدة من خلال ممارسة عمل إرهابي مرتبط بتجارة المخدرات، وتزعم عصابة مخدرات لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة بهدف الإضرار بها، بالإضافة إلى تزويد عصابات المخدرات بالسلاح".

وحدد قاضي المحكمة الفدرالية يوم 17 مارس/آذار المقبل موعدا للجلسة القادمة، وتحدث مراقبون عن احتمالية أن يمتد المسار القضائي لسنوات، مما يعني أن مادورو قد يواجه السجن المؤبد في حال إدانته، مع استبعاد شبه تام لفرضية الإفراج عنه بكفالة.