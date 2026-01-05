44 مرشحا لرئاسة العراق يتقدمهم الرئيس الحالي

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن عدد مَن تقدموا بطلبات ترشُّح لمنصب رئاسة العراق بلغ 44 مترشحا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الأمين العام لمجلس النواب صفوان الجرجري قوله إنه تم غلق باب الترشُّح لرئاسة الجمهورية بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين.

وكشف مصدر نيابي للوكالة أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قدم أوراق ترشّحه لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل منفرد، بعيدا عن موافقة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني التي أعلنت عن ترشيح نزار آميدي.

من جهة أخرى، كشف النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني لوكالة الأنباء العراقية عن ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين لمنصب رئاسة العراق.

ونقلت الوكالة عن دوبرداني قوله: إن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، قدم أوراق ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية".

من جهته، أكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني سيبان شيرواني أن الموعد النهائي لانتخاب رئيس الجمهورية هو 28 من الشهر الحالي.

وأعضاء مجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب الرئيس العراقي ومنح الثقة للحكومة، وسيكلف رئيس العراق المنتخب مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخاب الرئيس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفق ممثلو "الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم الأحزاب والقوى السياسية الشيعية الفائزة بأكثر من 175 من أصل 329 مقعدا بمجلس النواب، على أن يقدموا أنفسهم بوصفهم "الكتلة البرلمانية الأكبر" المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة في البلاد.