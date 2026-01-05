مقتل 25 شخصا بعد غرق قارب في نيجيريا

لقي أكثر من 25 شخصا حتفهم بعد انقلاب قارب كان يحمل عشرات الركاب في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا، في حين لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين.

وقال رئيس وكالة إدارة الطوارئ في ولاية يوبي محمد جوجي إن الواقعة حدثت قبل الساعة الثامنة مساء ‍بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، عندما انقلب قارب كبير كان قد غادر قرية أدياني في ولاية جيجاوا الشمالية الغربية ‍متجها إلى جاربي ⁠في ولاية يوبي.

وكشف أن الزورق كان يحمل 52 راكبا، في حين أُنقذ 13 راكبا، ولا تزال عمليات البحث عن 14 مفقودا مستمرة، بعد انتشال أكثر من 25 جثة.

وأضاف أن فرق الطوارئ من البلدات المجاورة انضمت إلى المتطوعين المحليين والأجهزة الأمنية في ‌مكان الواقعة.

سبب الحادث

وأكدت شرطة ولاية جيجاوا الواقعة، وقالت إن القارب انقلب بسبب تسرب.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية لاوان آدم "كان يوما عاديا في ‌السوق، وكان الجميع عائدين إلى منازلهم بعد انتهائه. وفي حال نجاة السائق، ستتم ‌مقاضاته بتهمة الإهمال".

وأشار إلى ⁠أنه تم تجاهل قوانين السلامة التي تحظر الرحلات الليلية والحمولة الزائدة.

وحوادث القوارب التي ينجم عنها قتلى شائعة في نيجيريا، إذ تعمل القوارب في ‌كثير من الأحيان دون تدابير سلامة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، لقي ما لا يقل عن 60 شخصا حتفهم عندما غرق قارب يحمل ‍حمولة زائدة بعد اصطدامه بجذع شجرة في ولاية النيجر بوسط نيجيريا.