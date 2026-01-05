مظاهرات بمدن عالمية ضد الهجوم الأميركي على فنزويلا واعتقال مادورو

شهدت مدن عدة حول العالم، أمس الأحد، مظاهرات واحتجاجات على الهجوم الأميركي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

ففي ألمانيا تجمع نحو 400 شخص بمدينة ميونخ، وفقا لما أفادت به متحدثة باسم الشرطة في العاصمة البافارية، جابوا شوارع المدينة، في مظاهرة وصفتها الشرطة بأنها سلمية.

وفي مدينة نورنبرغ (أيضا في ولاية بافاريا)، شارك نحو 120 شخصا في تجمع احتجاجي وفق تقديرات أولية، بينما احتج في دوسلدورف نحو 240 شخصا ضد الهجوم الأميركي على فنزويلا. وجاب المشاركون وسط المدينة قبل أن يقيموا التجمع الختامي أمام القنصلية الأميركية العامة قرب محطة القطار الرئيسية.

وشهدت كوريا الجنوبية والفلبين، اليوم الاثنين، مظاهرات أمام مبنيي السفارتين الأميركيتين في سول ومانيلا، رافضة الهجوم الأميركي على فنزويلا، وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالقصف الأميركي على كاراكاس، وباختطاف مادورو.

كما نُظمت احتجاجات، أول من أمس السبت، في مدن ألمانية أخرى، من بينها هامبورغ التي خرج فيها نحو 300 شخص إلى الشوارع للاحتجاج على الهجوم.

إسبانيا وبلجيكا

وفي إسبانيا شهدت العاصمة مدريد ومدينتا بلباو وإشبيلية مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة، وشارك في احتجاجات العاصمة أعضاء في منظمات مجتمع مدني شيوعية ويسارية، إضافة إلى تحالف اليسار الموحد، والحزب الشيوعي، وحزب "بوديموس" اليساري.

وقالت زعيمة حزب "بوديموس" إيونه بيلارا، في تصريح للصحفيين، إن الولايات المتحدة نفذت تدخلا عسكريا غير قانوني، وهذه حرب نفط، على حد وصفها.

وأضافت أن ما يحصل في فنزويلا "إرهاب دولة، وأخطر إرهابي موجود في العالم حاليا هو (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب. وهو التهديد الأكبر لأمن شعوبنا".

أما في بلجيكا، فخرجت مظاهرة أمام السفارة الأميركية في بروكسل احتجاجا على تدخل واشنطن العسكري في فنزويلا.

وشارك مئات المتظاهرين في احتجاج نظمته منظمتا مجتمع مدني، رافعين لافتات كتب عليها "لا للحرب في فنزويلا"، و"نفط فنزويلا ملك لفنزويلا"، و"أطلقوا سراح مادورو" و"أوقفوا الحرب".

وشنت الولايات المتحدة، فجر أول من أمس السبت، هجوما على أهداف في فنزويلا، وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو، ومن المنتظر محاكمته في نيويورك بتهم منها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وفق التصنيف الأميركي.