مسؤول أميركي سابق: سيناريو فنزويلا قد يتكرر وترامب يعتقد أنه حاكم العالم

لا يستبعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق بروس فاين، تعرّض رؤساء دول أخرى لما تعرض له الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، وذلك بسبب اعتقاد الرئيس دونالد ترامب بأنه الحاكم الفعلي للعالم.

وأكد فاين -في مقابلة مع الجزيرة- أن التصريحات التي أطلقها ترامب مؤخرا بشأن إمكانية اجتياح فنزويلا أو غرينلاند "تعني أننا قد نشهد حالات مشابهة لحالة مادورو".

ويعزو المسؤول الأميركي السابق هذا الأمر إلى أن ترامب "لا يأبه للانتقادات ويعتقد أنه الحاكم الفعلي للعالم"، لكنه يعتقد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة "سوف تضع له حدا يوما ما"، وأن الديمقراطية "سوف تسود في نهاية المطاف".

محاكمة تقليدية

وعن المسار المتوقع لمحاكمة مادورو، قال فاين إن أولى جلسات المحاكمة سيكون روتينيا ولن يشهد إجراءات غير تقليدية، حيث سيواجه الرجل بالتهم الموجهة، وسيكون له الحق في طلب محامٍ للدفاع عنه.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، وصل مادورو إلى محكمة اتحادية في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك للمثول أمامها في تهم تتعلّق بتجارة المخدرات.

ومن المتوقع -حسب فاين- أن يواجه مادورو التهم المنسوبة له، والتي سينكرها كاملة ما لم يقرر عدم الامتناع عن الكلام مع المحكمة كنوع من الاعتراض.

ولن يحظَ مادورو بحصانة الرؤساء -كما يقول فاين- لأن دونالد ترامب والولايات المتحدة لا يعترفان بشرعيته ومن ثم سيُعامل كمتهم عادي، كما جرى مع رئيسي هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، وبنما مانويل نورييغا في السابق، عندما حوكما بتهمة تصدير المخدرات للولايات المتحدة وأدينا بالسجن.

وسيكون على مادورو الرد على أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة له والأدلة المقدمة عليها، وفي حال اختار عدم الحديث كحق قانوني، فإن هذا لن يؤثر على مسار القضية، وفق فاين.

وليس معروفا حتى الآن الأدلة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في اعتقال مادورو، وسيكون عليها تقديم هذه الأدلة، بما في ذلك بعض الأمور التي تتطلب رفع السرية عنها، وفق فاين.

إعلان

وقد يستغرق تقديم الأدلة وغيرها من الأمور القانونية المعقدة سنة أو أكثر، برأي نائب وزير العدل الأميركي الأسبق، الذي استبعد صدور حكم نهائي بحق مادورو خلال شهور.

وفيما يتعلق بالحكم المتوقع، قال فاين إنه يتعلق بأمور كثيرة، من بينها تورط المتهم في جملة من الاتهامات، كما كان الحال مع رئيس هندوراس، الذي حوكم بالسجن 45 عاما.

وستبحث المحكمة أيضا خلال جلسة اليوم إخلاء سبيل الرئيس الفنزويلي على ذمة التحقيقات مع تقديم ضمانات بأنه لن يغادر البلاد، وفقا للقانون، لكنها على الأرجح ستبقيه رهن الحبس، كما يقول فاين.

ومن المتوقع أن يتم وضع الرئيس الفنزويلي المعتقل في حبس انفرادي حرصا على سلامته، وفق المسؤول الأميركي السابق الذي أكد الشروع في الأمور الجوهرية بشأن المحاكمة اليوم.

ويواجه الرئيس الفنزويلي تهما تتعلق بتصدير المخدرات للولايات المتحدة عبر عصابات قال ترامب إنه (مادورو) كان يشرف عليها أو يمولها ويسهل عملها.