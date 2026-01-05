محافظ حضرموت للجزيرة: أولويتنا تشكيل حزام سياسي يحمي المحافظة

حدد محافظ حضرموت سالم الخنبشي -في مداخلة مع قناة الجزيرة- أولويات السلطات المحلية في المحافظة اليمينة خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن لقاءات موسعة ستجرى مع المكونات السياسية في المحافظة لتشكيل حزام سياسي يحمي حضرموت الواقعة شرقي اليمن.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات مع جميع المكونات السياسية والقبلية بهدف توحيد الصف وتشكيل حزام سياسي يحمي المحافظة من أي اعتداءات، والحيلولة دون الانجرار لأي دعوات قد تتكرر مثلما حدث في السابق.

وفي وقت سابق أعلن الخنبشي استعادة السيطرة على كامل أراضي حضرموت، عقب مواجهات أسفرت عن انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

وأضاف أنه أجرى اتصالات شخصية مع قادة العمل السياسي في المحافظة وأعلنوا استعدادهم للعمل المشترك مع السلطات المحلية، وكشف الخنبشي أنه سيتم توقيع ميثاق شرف سياسي يجمع بين السلطة المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت.

وفي السياق نفسه، أشار المحافظ إلى أن رسائل وصلت السلطة المحلية من المكونات السياسية والمجتمعية والقبلية، والتي قال إنها باركت الخطوات التي قامت بها المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المكونات تدعو الى توحيد الصف الحضرمي في إطار بوتقة سياسية عريضة.

كما أكد أن "المحافظة حققت نجاحا سياسيا كبيرا بإخراج من حضرموت"، متهما المجلس الانتقالي الجنوبي بالتمرد على السلطة التشريعية والمحلية ومحاولة فرض وضع جديد في حضرموت.

خطوات متوقعة

وعن الخطوات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال محافظ حضرموت للجزيرة إن التركيز سيكون على ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، من خلال جبر الضرر الذي حدث للناس نتيجة "اعتداء" -حسب قوله- قوات المجلس الانتقالي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب بعض المطارات، بالإضافة إلى العمل في القريب العاجل على إعادة خدمات الكهرباء والمياه والصحة.

إعلان

وقال إن الشعار سيكون "حضرموت أولا"، من أجل حماية الأمن والاستقرار في المحافظة.

كما أشار المحافظ -في حديثه للجزيرة- إلى أن عملية تشغيل المطارات والموانئ ستجري بسلاسة، مؤكدا أن الموانئ البرية تعمل وميناء المكلا بحضرموت لم يُغلق، مع التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل مطار سيئون شمالي حضرموت.

يذكر أن محافظ حضرموت كان قد أطلق عملية عسكرية حملت اسم "استلام المعسكرات" بهدف إعادة الأمن والنظام في المحافظة واستعادة المواقع العسكرية والحيوية من قبضة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيطر على المنطقة بشكل كامل في ديسمبر/كانون الأول 2025.