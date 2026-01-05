ما التهم الموجهة لرئيس فنزويلا؟

يواجه الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو الذي ينتظر مثوله الليلة أمام محكمة فدرالية في ضاحية مانهاتن بمدينة نيويورك، لائحة اتهام موسعة تشمل العديد من النقاط، ويقول مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم إنها باتت تشمل زوجة مادورو ونجله.

واقتيد الرئيس الفنزويلي اليوم الاثنين إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك برفقة زوجته بعد وصوله إلى قاعدة عسكرية في شمال المدينة، قبل أن يودَع في مركز احتجاز ببروكلين تمهيدا لمثوله أمام المحكمة.

وتشمل لائحة الاتهام "التآمر على الولايات المتحدة من خلال ممارسة عمل إرهابي مرتبط بتجارة المخدرات وتزعم عصابة مخدرات لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة بهدف الإضرار بها". كما تشمل التهم "تزويد عصابات المخدرات بالسلاح".

وحسب مراسل الجزيرة، تصور لائحة الاتهام الأميركية االمطولة فنزويلا خلال فترة حكم مادورو بأنها "دولة مخدرات تديرها عصابة مخدرات على رأسها مادورو"، وفي عضويتها عدد من رجالات الدولة، من الاستخبارات والجيش والأمن ومسؤولين في المطارات والموانئ.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت الأسس التي تراها قانونية من أجل اعتقال الرئيس الفنزويلي بالقوة وإحضاره لكي يمثل أمام المحكمة، وتؤكد أن لديها أدلة قانونية قوية مكنتها من ذلك.

لكن ما تقوله سيختبر اليوم خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا، حيث سيشهد المجلس معركة سياسية وقانونية حول شرعية التدخل الأميركي.

إجراءات

وحول إجراءات المحاكمة، يوضح مراسل الجزيرة أنه بعد قراءة لائحة الاتهام التي سيواجه بها، سيسأل المعتقل (مادورو) عما إذا كان يقر بالذنب أم لا، وسيكون من حقه التزام الصمت، كما ستناقش مسألة تكليف محامٍ له أم أن المحكمة هي من تتولى ذلك، وهو إجراء اعتيادي.

أما الخطوة التالية فستكون مداولات بشأن تحديد موعد بدء المحاكمة عمليا وقد يكون تاليا لجلسة اليوم بأشهر، وفي حال طلب المحامي الذي سيتكفل بالدفاع عنه الإفراج عنه بكفالة ستعقد جلسة ثانية بعد جلسة اليوم.

إعلان

ويقول هاشم إن حالة رئيس فنزويلا كبيرة وحساسة، ولذلك يستبعد خبراء أن يطلب محامي الدفاع عن مادورو الإفراج عنه.

وكانت لائحة الاتهام الموجهة لرئيس فنزويلا المعتقل قد أقرتها هيئة محلفين كبرى عام 2020، واعتبرتها أساسا كافيا لبدء المحاكمة. وبعد أن أقرت لائحة الاتهام في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي لم يعترف هو أيضا بشريعة مادورو، تم توسيع اللائحة لتشمل زوجة مادورو ونجله.

وتغطي اللائحة فترة زمنية تعود إلى عام 1999، وتقول واشنطن إنها استندت في لائحة الاتهام على اعترافات شهود عملوا سابقا مع مادورو ثم انشقوا عنه، وعلى شهادات تجار مخدرات سابقين وتسجيلات لاتصالات، وتقول أيضا -حسب مراسل الجزيرة- إن لديها وثائق من بينها جوزات سفر سهّل رئيس فنزويلا إصدارها لرجال العصابات.