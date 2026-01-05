مادورو يمثل اليوم أمام محكمة في نيويورك ويواجه عدة اتهامات

يمثل الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، أمام قاض بالمحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك، وفق ما أعلنته المحكمة الأحد، بعدما اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية خاصة بكاراكاس.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فإن مادورو سيقف أمام المحكمة ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، حيث سيتم إبلاغه رسميا بالتهم الموجهة إليه. وقد أسندت القضية إلى القاضي ألفين هيلرستاين.

وبعد ساعات من اعتقاله فجر السبت، نقل مادورو بطائرة إلى قاعدة ستيوارت العسكرية بولاية نيويورك، ثم اقتيد مكبل اليدين برفقة زوجته سيليا فلوريس إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات في مانهاتن، حيث خضع لتحقيق أولي قبل أن يودع في مركز احتجاز بمنطقة بروكلين في نيويورك.

وقد نشرت السلطات الأميركية، السبت، نص قرار الاتهام الفدرالي بحق مادورو الذي ينسب إليه جريمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وجرائم أخرى، وهي تهم نفاها سابقا الرئيس الفنزويلي.

تفاصيل التهم

إلى جانب تهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، يتضمن القرار تهم التآمر لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وحيازة أسلحة رشاشة ووسائل تدمير.

ويتضمن القرار اتهامات بحق زوجة مادورو، التي اعتقلت معه، وابنه ومسؤولين كبار آخرين في فنزويلا.

وتزعم الوثيقة القضائية أن مادورو والمتهمين الآخرين قاموا ابتداء من عام 1999 بالتعاون مع عصابات دولية، من بينها سينالوا وزيتاس المكسيكيتان، ومجموعات من كولومبيا، وكذلك مع عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية، لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

كما تدعي أن مادورو، خلال توليه وزارة الخارجية بين 2006 و2008، قام ببيع جوازات سفر دبلوماسية إلى شخصيات ضالعة في تهريب المخدرات.

مظاهرات في نيويورك

في الأثناء، تظاهر العشرات في نيويورك ضد احتجاز الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي. وتجمع المتظاهرون أمام مركز احتجاز مادورو في بروكلين، واحتجوا على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على الأراضي الفنزويلية، واتهموها بـ"اختطاف" مادورو وزوجته سيليا فلوريس من البلاد.

وخلال المظاهرة، التي استمرت لساعات أمام مركز الاحتجاز، ردد المتظاهرون هتافات طالبوا فيها الولايات المتحدة بـ"رفع يدها عن الأراضي الفنزويلية" والإفراج عن الرئيس الفنزويلي.

واتهموا إدارة ترامب بالسعي إلى محاكمة مادورو ليس من أجل جلب الحرية لفنزويلا، بل للسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

من جهتها، فرضت شرطة نيويورك إجراءات أمنية مشددة أمام مركز الاحتجاز، الذي وضع فيه مادورو، منذ السبت، حيث انتشر عشرات من أفراد الأمن وسيارات الشرطة لتأمين محيط المظاهرة.