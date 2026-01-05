كيم يبرر عملية إطلاق صواريخ جديدة بـ"الأزمة الجيوسياسية الأخيرة"

برر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أول عملية إطلاق لصواريخ باليستية بـ"الأزمة الجيوسياسية الأخيرة"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين، بعد قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال كيم الأحد، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، في معرض حديثه عن هذه المناورة، إن "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة توضح سبب ضرورة ذلك".

وأضاف أنه "تم إحراز تقدم كبير أخيرا" في إعداد القوى النووية الكورية الشمالية "لحرب حقيقية".

والأحد، نفذت البلاد أول عملية إطلاق صاروخي لعام 2026، باستخدام ما وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه نظام أسلحة "متطور" جديد يستخدم صواريخ فرط صوتية، اختبر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم تحدد الوكالة عدد الصواريخ التي أطلقت الأحد، لكنها أشارت إلى أنها "أصابت أهدافا على مسافة ألف كيلومتر" في بحر اليابان.

من جهته، قال جيش كوريا الجنوبية ‌اليوم إن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ باليستية باتجاه ‌البحر، بالتزامن مع بدء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ زيارة رسمية إلى الصين.

ونددت كوريا الشمالية الأحد باعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي في عملية اعتبرت بأنها تمثل "تعديا على سيادة" فنزويلا، بحسب ما نقله الإعلام الرسمي.

وتتهم بيونغ يانغ واشنطن منذ عقود بأنها تريد إطاحة حكومتها بطريقة مماثلة، وتقول إن برامجها العسكرية والنووية بمثابة رادع لذلك.