كيف خسر مادورو معركته ضد ترامب من الجلسة الأولى؟

بينما يصعب التكهّن بما ستسفر عنه محاكمة الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، إلا أن مجرد نفيه التهم الموجهة إليه من قاضٍ أميركي يعني قبوله بالمحاكمة وخسارة معركته في جولتها الأولى، كما يقول محلل سياسي وآخر قانوني.

فقد مثل مادورو (63 عاما)، وقرينته سيليا فلوريس (69 عاما)، اليوم الاثنين أمام محكمة فدرالية بمدينة مانهاتن في ولاية نيويورك، ودفعا ببراءتهما من التهم الموجهة لهما.

ورغم تأكيد مادورو على كونه لا يزال رئيسا لفنزويلا وأنه أسير حرب، فإن مجرد مناقشته التهم المنسوبة له ونفيه لها "يعني إعلاءه للقانون الأميركي على القانون الدولي"، حسب ما قاله المحلل السياسي الدكتور حسن منيمنة في مقابلة مع الجزيرة.

وخلال الجلسة التي استمرت نحو نصف ساعة، قال مادورو إنه بريء، وليس مذنبا، وإنه لم يطلع على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام المحكمة. كما نفت زوجته تورطها في أي من التهم الموجهة لها.

بيد أن مجرد نفي الرئيس الفنزويلي المعتقل التورط في هذا الاتهامات الأميركية يمثل امتثالا للأمر الواقع وقبولا ضمنيا بمجريات الفعل الأميركي، وفق منيمنة، الذي وصف سلوك مادورو بأنه "خسارة منذ اللحظة الأولى".

فما جرى خلال هذه الجلسة -برأي منيمنة- أن مادورو "أعلى القانون الأميركي على نظيره الدولي الذي يجرم اعتقال متهم عادي من بلد آخر وليس رئيس دولة".

وحتى لو كانت الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية مادورو، فإن هذا لا يعطيها الحق في اعتقاله من بلاده على هذا النحو الذي يقول منيمنة إنه "سابقة خطيرة، لأن المحكمة لا تنظر لهذه المخالفة، وستعامله كمتهم في نهاية المطاف".

ولا يمكن تقنين اعتقال مادورو بناء على سابقة اعتقال الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا، لأنها كانت حالة مخالفة للقانون الدولي أيضا، حسب منيمنة.

ووعد القاضي الأميركي مادورو بالحصول على محاكمة عادلة، وقرر إعادة مثوله أمامه في 17 مارس/آذار المقبل، بيد أن نائب وزير العدل الأميركي الأسبق بروس فاين يعتقد أن هذه الجلسات قد تتأثر بكثير من الأمور القانونية والسياسية وحتى الإعلامية.

فمن الممكن أن تنتقل المحاكمة إلى مكان آخر بسبب الضغوط الإعلامية الهائلة، وأيضا بسبب الحديث عن تأكيد دونالد ترامب لنظيره الفنزويلي المعتقل بأنه "سيحاول إدانته بكل الطرق"، مما يعني وجود انحياز مبدئى، برأي فاين.

كما أن إثبات هذه الاتهامات على مادرور يتطلب الكشف عن مصادر سرية قد لا تقبل الإدارة الأميركية الكشف عنها، وهو ما يعني نسف المحاكمة كلها، وفق فاين الذي لفت أيضا إلى إمكانية ثبوت مخالفة اعتقال الرئيس الفنزويلي للقانون الدولي.

ولا يستبعد فاين أيضا أن تتوصل الرئيسة الفنزويلية الجديدة ديلسي رودريغيز -التي تتبنى خطابا عدائيا تجاه الولايات المتحدة- إلى صفقة مع إدارة ترامب تتوقف بموجبها محاكمة مادورو.

فوضى عارمة محتملة

وبناء على هذه التعقيدات، يبدو الأمر -من وجهة نظر فاين- وكأن الولايات المتحدة "تتحرك بلا إستراتيجية لمجرد شعور ترامب بالسعادة من خلال تنمره على الآخرين".

والدليل على ذلك أن المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي قال اليوم إن الولايات المتحدة لا تحتل فنزويلا وإنما تدير شؤونها، وإن على العالم التأقلم مع ذلك، وهو حديث يتنافى مع فكرة إنفاذ القانون فقط التي تقوم على الذهاب والتنفيذ ثم الخروج، كما يقول فاين.

وبما أن ترامب قال بوضوح إن الولايات المتحدة تدير شؤون فنزويلا وأيده في ذلك وزير خارجيته ماركو روبيو، فإن هذا هو الواقع، الذي يقول فاين إنه "سيخلق حالة من الفوضى العارمة".

وفي ظل غياب الإستراتيجية وهذا التعامل من جانب ترامب، فإن الأمور في فنزويلا ستكون أسوأ مستقبلا، لأنه "لا أحد سيذهب للاستثمار بها حتى شركات النفط نفسها قبل أن يعرف مَن هو المتحكم في هذا النفط"، برأي فاين.

ولا يعرف الأميركيون ما الذي حدث في فنزويلا حتى الآن، كما أنهم لا يعرفون كيف ستدير واشنطن هذا البلد الذي يبعد عنها بآلاف الكيلومترات، وكلها أمور يرى المسؤول الأميركي السابق أنها "تنذر بمزيد من الفوضى".

ويواجه مادورو 4 تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية، وورد اسما مادورو وزوجته فلوريس في لائحة اتهام جديدة صدرت السبت، إلى جانب 4 أشخاص آخرين.

ومن بين المتهمين الآخرين وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو الذي يُعتبر أحد أقوى الشخصيات في البلاد، ونجل نيكولاس مادورو.