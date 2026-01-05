قتيلان بضربات روسية على كييف ودعوة للسكان لالتزام الملاجئ

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين في هجوم جوي روسي على العاصمة كييف، فجر اليوم الاثنين، داعية السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة تيمور تكاشينكو -في منشور على تلغرام- إن "شخصا واحدا قُتل حتى الآن نتيجة الهجوم. والهجوم مستمر"، ثم أعلن حاكم مقاطعة كييف، ميكولا كالاشنيك، مقتل شخص آخر بمدينة فاستيف المجاورة للعاصمة.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية أن السلطات أجلت سكانا من مبنى تضرر جراء الهجوم في منطقة أوبولونسكي شمالي مركز العاصمة.

بدوره، قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو إن قوات الدفاع الجوي في العاصمة تتصدى للهجوم وحث السكان على التزام الملاجئ.

من ناحية أخرى، كانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، إسقاط ما لا يقل عن 25 مسيّرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو، مما تسبب في اضطراب حركة الملاحة في مطارات العاصمة.

وتعطلت حركة الطيران في 3 من أصل 4 مطارات في موسكو، هي فنوكوفو، ودوموديدوفو، وجوكوفسكي، مع فرض قيود مؤقتة على الرحلات القادمة والمغادرة.

وتتعرض أوكرانيا لضربات روسية بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وما زالت مطاراتها مغلقة منذ نحو 4 سنوات. وتشن كييف بدورها غارات بطائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا.

وتأتي الهجمات الأخيرة في وقت تسعى فيه كييف وحلفاؤها الغربيون لوضع اللمسات الأخيرة على خطة برعاية الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.