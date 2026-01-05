نتنياهو: الرئيس ترامب أكد التزامه بتفكيك سلاح حماس في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد التزامه بتفكيك سلاح حركة حماس في غزة، ومنع إيران من تجديد برنامجها النووي.

وقال نتنياهو أثناء حديثه في الكنيست إنه عقد 6 لقاءات مع ترامب منذ توليه منصبه، مؤكدا على تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة كما لم يكن من قبل.

وأشار إلى أن إسرائيل تتفق مع المسؤولين في الإدارة الأميركية على أمور كبيرة رغم وجود اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا.

وأضاف أنه تحدث مع ترامب كثيرا بشأن إعادة آخر جثمان أسير إسرائيلي في غزة، مجددا التزامه بالعمل على إعادته.

وفي الشأن الإيراني، أكد نتنياهو موقفه وموقف ترامب بعدم السماح لإيران بتجديد برنامجها النووي أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية، وقال إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية.

وفيما يخص المظاهرات في إيران يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها تتسع وأن إسرائيل "تقف مع الشعب الإيراني في صراعه من أجل العدل والحرية"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الوقت الآن في إيران مصيري قد يقرر فيه الشعب الإيراني مصيره بنفسه.