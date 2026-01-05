نتنياهو: ترامب ملتزم بتفكيك سلاح حماس ومنع تجديد نووي إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد التزامه بتفكيك سلاح حركة حماس في غزة، ومنع إيران من تجديد برنامجها النووي.

وقال نتنياهو أثناء حديثه في الكنيست إنه عقد 6 لقاءات مع ترامب منذ توليه منصبه، مؤكدا على تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة كما لم يكن من قبل.

وأشار إلى أن إسرائيل تتفق مع المسؤولين في الإدارة الأميركية على أمور كبيرة رغم وجود اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا.

وأضاف أنه تحدث مع ترامب كثيرا بشأن إعادة آخر جثمان أسير إسرائيلي في غزة، مجددا التزامه بالعمل على إعادته.

وآخر ‌رفات سيتم تسليمه هو لشرطي إسرائيلي ⁠قتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى مدار عامين، ألحق الجيش الإسرائيلي دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وذلك من خلال عمليات القصف الموسعة والنسف والتفجير والتجريف.

فيما خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي الشأن الإيراني، أكد نتنياهو موقفه وموقف ترامب بعدم السماح لإيران بتجديد برنامجها النووي أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية، وقال إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية.

وفيما يخص المظاهرات في إيران يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها تتسع وأن إسرائيل "تقف مع الشعب الإيراني في صراعه من أجل العدل والحرية"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الوقت الآن في إيران مصيري قد يقرر فيه الشعب الإيراني مصيره بنفسه.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بدأ التجار في السوق الكبير بطهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.