نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة

أدت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة، وذلك بعد يومين من اعتقال الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو من العاصمة كاراكاس.

وكانت رودريغيز التي عُينت رئيسة مؤقتة لفنزويلا، أعربت عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار "علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام تقوم على المساواة في السيادة وعدم التدخل".

وقالت بعد عقد أول اجتماع لمجلس وزرائها "ندعو الحكومة الأميركية للعمل معا على أجندة تعاون تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي من أجل تعزيز التعايش المجتمعي المستدام".

وبذلك، تُظهر نائبة الرئيس في عهد مادورو أولى بوادر الانفتاح تجاه دونالد ترامب الذي لا يُخفي نواياه في قيادة المرحلة الانتقالية أو طموحاته في استغلال موارد النفط الهائلة في فنزويلا.

وشنت الولايات المتحدة، فجر السبت، هجوما على أهداف في فنزويلا، وألقت القبض على مادورو، ويحاكم الآن في نيويورك بتهم منها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وفق التصنيف الأميركي، لكنه دفع ببراءته أمام المحكمة اليوم الاثنين.