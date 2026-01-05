غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بدأ تنفيذ هجمات في جنوب لبنان.

وأوضح مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارة على بلدة عين التينة والمنارة في البقاع شرقي لبنان.

كما شنت إسرائيل غارة على بلدة أنان بقضاء جزين جنوبي لبنان.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ ضرب أهداف لحركة حماس وحزب الله في لبنان.

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أمرا بإخلاء 4 قرى في شرق وجنوب لبنان.

وقال المتحدث إن الجيش يُخطط ​لشن غارات على ما وصفه ‍بأنه "بنى تحتية عسكرية" لحزب الله وحماس في قريتي حمارة وعين التينة في سهل البقاع ‍بشرق ⁠لبنان، وكفر حتا وعنان في الجنوب.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار بوساطة أميركية في 2024، لإنهاء أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب ​الله. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكات ‌وقف إطلاق النار.

ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات ‌المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب ⁠الله، ويخشى قادته من أن تصعد إسرائيل ضرباتها بشكل كبير في أنحاء البلاد لدفع القادة ‌اللبنانيين إلى مصادرة ترسانة حزب الله بسرعة أكبر.