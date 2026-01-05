شبكة إن بي سي: مادورو دخل قاعة المحكمة الفيدرالية في نيويورك وتمت النداء بالقضية إيذانا ببدء الإجراءات الرسمية.

رويترز: مادورو يدفع أمام المحكمة في نيويورك ببراءته في قضية تهريب المخدرات والإرهاب.

أ.ب: مادورو استعان بخدمات المحامي باري جيه بولاك الذي عرف بتأمينه إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

أ.ب عن مادورو للقاضي: أنا بريء ولست مذنبا بأي شي مما تم ذكره في المحكمة.

مادورو خلال محاكمته: لم أطلع على لائحة الاتهام قبل مثولي أمام المحكمة.

رويترز: القاضي يأمر مادورو بالمثول أمام المحكمة في جلسة استماع بتاريخ 17 مارس المقبل>

التفاصيل بعد قليل..