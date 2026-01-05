عاجلعاجل,
مادورو خلال محاكمته: لم أطلع على لائحة الاتهام
Published On 5/1/2026|
آخر تحديث: 20:45 (توقيت مكة)
شبكة إن بي سي: مادورو دخل قاعة المحكمة الفيدرالية في نيويورك وتمت النداء بالقضية إيذانا ببدء الإجراءات الرسمية.
رويترز: مادورو يدفع أمام المحكمة في نيويورك ببراءته في قضية تهريب المخدرات والإرهاب.
أ.ب: مادورو استعان بخدمات المحامي باري جيه بولاك الذي عرف بتأمينه إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.
أ.ب عن مادورو للقاضي: أنا بريء ولست مذنبا بأي شي مما تم ذكره في المحكمة.
مادورو خلال محاكمته: لم أطلع على لائحة الاتهام قبل مثولي أمام المحكمة.
رويترز: القاضي يأمر مادورو بالمثول أمام المحكمة في جلسة استماع بتاريخ 17 مارس المقبل>
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة