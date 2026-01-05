هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الاثنين- نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، واصفا إياه بـ"الرجل المريض"، في ظل تصاعد القلق بالدول الأميركية اللاتينية بعد العملية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ترامب إن "كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد جديد لهجماته ضد الرئيس الكولومبي الذي تجمعه به علاقة متوترة منذ أشهر.

وأضاف أن "عملية كولومبيا تبدو جيدة بالنسبة إلي"، في إشارة إلى العملية التي نفذها الجيش الأميركي في كاراكاس ضد الرئيس الفنزويلي المحتجز حاليا في نيويورك.

كذلك هاجم الرئيس الأميركي المكسيك، مشددا على أنها "يجب أن تضبط أمورها"، وفق وصفه، مضيفا "علينا أن نفعل شيئا بشأن المكسيك".

وتابع تهديداته لدول المنطقة متوجها إلى كوبا. وشدد على أن "كوبا تبدو وكأنها جاهزة للسقوط".

ومساء السبت بعد اعتقال مادورو، وجه الرئيس الأميركي سلسلة تحذيرات قوية إلى رئيس كولومبيا، قائلا إن الرئيس الكولومبي "يصنع الكوكايين ويرسله إلى الولايات المتحدة، لذا عليه التنبه".

إدانة هجوم كاراكاس

بدوره، ندد الرئيس الكولومبي -عبر منصة إكس- بالعملية الأميركية لـ"اختطاف" الرئيس الفنزويلي "التي لا أساس قانونيا لها".

وكان بيترو قد أدان الهجوم الأميركي على فنزويلا، مطالبا بعقد اجتماع فوري لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة للنظر في "شرعية هذا العدوان".

كما وجه ترامب السبت تحذيرات إلى كوبا، قائلا إن "كوبا موضوع سنتحدث عنه في نهاية المطاف".

والشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي إن "بيترو قد يكون الهدف التالي" لحملته الإقليمية لمكافحة تهريب المخدرات.

ويرفض الرئيس الكولومبي اتهامات نظيره الأميركي بأن بلاده تنتج المخدرات لإرسالها إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن ترامب "رجل مُضلل بما يخص كولومبيا".

وتصاعدت التوترات بين ترامب وبيترو منذ بدء حملة الولايات المتحدة على تهريب المخدرات في المنطقة، وفق تعبيرها، وسحبت الإدارة الأميركية اعتماد كولومبيا كشريك في مكافحة المخدرات، وخفضت المساعدات المقدمة لها، ووصفت رئيسها بأنه "تاجر مخدرات غير شرعي".