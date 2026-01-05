رويترز: الزبيدي يتوجه على رأس وفد للرياض

قال مصدران لوكالة رويترز، اليوم ⁠الاثنين، إن ​وفدا بقيادة ‍رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ‍في ⁠اليمن عيدروس الزبيدي سيتوجه إلى السعودية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من ​ترحيب ‌المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة السعودية للحوار لإنهاء تصعيد ‌عسكري في ‌الآونة ⁠الأخيرة تسبب في "سجال" بين السعودية ‌والإمارات.

ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي، معتبرا أنها فرصة حقيقية لنقاش جاد يحمي مستقبل الجنوب ويصون أمنه واستقراره، وفق بيان صادر عن المجلس.

ودعت الخارجية السعودية، السبت، جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بهدف وضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وشهدت حضرموت والمهرة مؤخرا مواجهات واسعة بين قوات الانتقالي -الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله- والقوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، انتهت بسيطرة القوات الحكومية على المحافظتين، بعد أن كان الانتقالي قد فرض سيطرته عليهما مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.