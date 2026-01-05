رودريغيز تترأس اجتماع الحكومة في فنزويلا وترامب يتوعدها

عقدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أول اجتماع للحكومة عقب اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، بينما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة ثانية "إذا لم تلتزم" القيادة الجديدة في البلاد.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي في فنزويلا، الأحد، الرئيسة المؤقتة وهي تجلس إلى طاولة في قصر ميرافلوريس الرئاسي إلى جانب وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، وتخاطب بقية أعضاء الحكومة.

وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع وضع القوات المسلحة في أنحاء البلاد في حالة تأهب "لضمان السيادة".

كما أعلن بادرينو اعترافه برودريغيز نائبة مادورو، رئيسة مؤقتة للبلاد، بعدما كلفتها المحكمة العليا، مساء السبت، بتولي السلطة لمدة 90 يوما في ظل غياب الرئيس الذي أودعته السلطات الأميركية مركز احتجاز بمدينة نيويورك تمهيدا لمحاكمته بتهم "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

تهديدات ترامب

في تلك الأثناء، جدد الرئيس الأميركي تهديداته للسلطات الفنزويلية، وقال "نحن من يقود فنزويلا"، ثم تابع "إذا لم يلتزموا سننفذ ضربة ثانية".

وأضاف ترامب "نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين الدستورية للتو"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز على "إصلاح فنزويلا أكثر من الانتخابات" التي قال إنها ستجرى هناك في الوقت المناسب.

وفي تصريح سابق، قال الرئيس الأميركي إن رودريغيز "ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تفعل الصواب".

وأكد ترامب أن بلاده تريد الوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية فجر السبت وأدت لاعتقال مادورو، قال ترامب إن "جميع أفراد القوات المصابين في حالة جيدة بعد العملية".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الكثير من الكوبيين" قتلوا خلال العملية. كما ذكر أن الجيش كان مستعدا لتنفيذ موجة ثانية من الهجمات و"كل شيء كان جاهزا لكنني لا أعتقد أننا سنحتاج إليها".

عشرات القتلى

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الأميركي على فنزويلا إلى 80 شخصا، بينما لم تعلن السلطات رسميا عددا محددا للقتلى.

وتحدثت الصحيفة استنادا إلى مسؤول فنزويلي لم تسمه، قال إن القتلى من العسكريين والمدنيين وإن العدد قد يرتفع، وذلك بعدما قصفت القوات الأميركية العاصمة كاراكاس وعددا من المناطق الإستراتيجية في أنحاء متفرقة بالبلاد.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو بأن عددا كبيرا من أفراد الفريق الأمني للرئيس قتلوا في العملية الأميركية، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته "بدم بارد".

وقد ساد هدوء حذر العاصمة كاراكاس، بعد يوم من اعتقال مادورو، إذ شهدت المدينة حركة ضئيلة للمركبات، وظلت المتاجر ومحطات الوقود وغيرها من المحال التجارية مغلقة.