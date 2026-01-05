زيلينسكي: مستعدون لكافة الخيارات ولن نتخلى عن قوتنا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن بلاده تستعد لكافة الخيارات المتمثلة في الدبلوماسية أو الدفاع المستمر، مؤكدا الاستعداد للسلام مع عدم التخلي عن "القوة لأي شخص".

وأشار زيلينسكي إلى اجتماعات قريبة ستعقد في أوروبا للمساهمة في الدفاع عن أوكرانيا والسعي لإنهاء الحرب.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "استقرار المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإمكانية التنبؤ بها هما ما يمكن فعليا أن يدفع موسكو نحو الدبلوماسية. ونحن نعتمد على المزيد من المساعدات الدفاعية".

غارات روسية

ميدانيا، أعلن زيلينسكي اليوم الأحد أن روسيا شنت أكثر من ألفي غارة جوية على أوكرانيا خلال أسبوع رأس السنة.

وأشار إلى أن روسيا استخدمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1070 قنبلة انزلاقية، ونحو ألف طائرة مسيرة، و6 صواريخ ضد أوكرانيا.

واستذكر زيلينسكي في مقطع فيديو الهجوم الذي استهدف مدينة خاركيف شرقي البلاد في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، وأسفر -وفق السلطات الأوكرانية- عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين بعد انتشالهم من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف.

اضطراب في مطارات روسية

وفي الأثناء، أعلنت السلطات الروسية الأحد إسقاط ما لا يقل عن 25 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو، مما تسبب في اضطراب حركة الملاحة في مطارات العاصمة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الروسية اعترضت مسيرات أوكرانية خلال الليل ويوم الأحد، بلغ عددها 25 على الأقل بحسب تعداد صدر بعد الظهر، من دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وذكرت السلطات أن حركة الطيران تعطلت في 3 من أصل 4 مطارات في موسكو، هي فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي، مع فرض قيود موقتة على الرحلات القادمة والمغادرة، في حين تأخرت عشرات الرحلات وألغي بعضها، بحسب المواقع الإلكترونية للمطارات.

تحولات سياسية وضمانات أمنية

وعلى الصعيد السياسي، أشار زيلينسكي إلى أن كييف تعول على ضمانات أمنية مستقبلية من الولايات المتحدة وأوروبا وشركائها في "تحالف الراغبين".

ويأتي ذلك في وقت سلطت فيه تقارير صحفية أميركية الضوء على تعيين كيريلو بودانوف رئيسا لمكتب الرئاسة الأوكرانية خلفا لأندري ييرماك، حيث رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن بودانوف، الذي يحظى باحترام في واشنطن وتعتبره موسكو تهديدا كبيرا، قد يكون "خليفة" محتملا لزيلينسكي.

وتتزامن هذه التحركات مع كشف البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام محدثة لإنهاء الحرب، عقب مباحثات مع الوفد الأوكراني ناقشت مقترحات الرئيس ترامب، بينما تواصل روسيا اشتراط تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية لإنهاء الهجوم الذي بدأ في فبراير/شباط 2022.