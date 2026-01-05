مادورو يساق مكبلا لمحكمة أميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات

يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته أمام محكمة في نيويورك، اليوم الاثنين، في حين تتفاعل الردود الأوروبية، بعد يومين من اعتقالهما في كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية صاعقة مهدت الطريق أمام خطط واشنطن للهيمنة على الدولة الغنية بالنفط.

وفي هذه المادة نسلط الضوء على آخر مستجدات اعتقال مادورو والردود الأوروبية:

أين مادورو الآن؟

أظهرت لقطات حية عرضتها وسائل إعلام أميركية مادورو في طريقه إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة في جلسة مقررة ظهر اليوم، وبدا مكبّل اليدين يواكبه عدد من عناصر قوات الأمن المدججين بالأسلحة.

ويواجه مادورو، المحتجز في بروكلين منذ مساء السبت، 4 تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية.

وورد اسم مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما) في لائحة اتهام جديدة صدرت السبت، إلى جانب 4 أشخاص آخرين، من بينهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو الذي يُعتبر أحد أقوى الشخصيات في البلاد، ونجل نيكولاس مادورو.

ويُتهم هؤلاء خصوصا بالتحالف مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي تصنفها واشنطن جماعة "إرهابية"، وكذلك مع عصابات إجرامية "لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

موقف الرئيسة المؤقتة

وعلى وقع تحذيرات واشنطن لها بضرورة اتخاذ الخطوات "الصائبة"، أعربت ديلسي رودريغيز، التي عُينت رئيسة مؤقتة لفنزويلا، عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار "علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام تقوم على المساواة في السيادة وعدم التدخل".

وقالت بعد عقد أول اجتماع لمجلس وزرائها "ندعو الحكومة الأميركية للعمل معا على أجندة تعاون تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي من أجل تعزيز التعايش المجتمعي المستدام".

وبذلك، تُظهر نائبة الرئيس في عهد مادورو أولى بوادر الانفتاح تجاه دونالد ترامب الذي لا يُخفي نواياه في قيادة المرحلة الانتقالية أو طموحاته في استغلال موارد النفط الهائلة في فنزويلا.

أموال مادورو

أعلن المجلس الاتحادي السويسري اليوم أن سويسرا جمدت أي أصول ⁠يملكها مادورو ​ومعاونوه داخل البلاد.

وذكر ⁠بيان أن هذا الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور ويظل ساريا لـ4 سنوات يهدف إلى منع ​خروج الأصول ‌التي يمكن أن تكون غير مشروعة. وسيضاف إلى العقوبات القائمة المفروضة على فنزويلا ‌منذ عام 2018.

ولن يؤثر تجميد ‌الأصول على ⁠أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية.

وقالت سويسرا إنها ستسعى إلى إعادة أي ‌أموال يتأكد أنها مكتسبة بشكل غير مشروع حتى يتم استخدامها لخدمة مصالح الشعب الفنزويلي.

الموقف الأوروبي

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم إن إلقاء القبض ⁠على مادورو ​من قبل الولايات المتحدة يتيح فرصة لعملية انتقال ديمقراطي في البلاد، وأضافت أن "مادورو كان يفتقر إلى شرعية الزعيم ‌المنتخب ديمقراطيا".

وأشارت المتحدثة الأوروبية إلى أنه "من السابق ⁠لأوانه دراسة جميع التداعيات وتقييمها من الناحية القانونية".

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن بلاده "لا تدعم ولا توافق" على "الأسلوب" الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا ونقله إلى أراضيها، وفق ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة.

لكن ماكرون اعتبر، في الوقت نفسه، أن مادورو "ديكتاتور" وأن رحيله "خبر سار للفنزويليين"، مشددا على أنه "صادر الحرية من شعبه وسلب انتخابات 2024".

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقال اليوم الاثنين إن على الولايات المتحدة توضيح أسباب تصرفاتها في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس مادورو، واصفا الوضع بأنه "غير واضح".

وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي أن "ما نحتاج إليه في فنزويلا هو انتقال سلمي إلى الديمقراطية. كان هذا موقفنا قبل مطلع هذا الأسبوع، ولا يزال موقفنا حتى الآن".

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي إن واشنطن "يجب أن تفسر للمجتمع الدولي الأساس الذي يُحكم من خلاله على الأفعال التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا لم يحدث بعد".

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك جميع الأطراف للتحلي بالهدوء وضبط النفس، مؤكدا أن احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو السبيل لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج دون شروط عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين بفنزويلا، مشيرا إلى أنه على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن الوضع.

في المقابل، رحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالعملية الأميركية في فنزويلا ووصفها بأنها "أحد تجلّيات العالم الجديد"، وقال إنها ستفضي إلى هبوط في الأسعار يتطلع إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنجاح برنامجه الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء القومي في مؤتمر صحافي "إنها لغة جديدة، إنها اللغة التي سيتحدّثها العالم في المستقبل".

وتابع أوربان "بعد (العملية في) فنزويلا، باتت الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على 40 إلى 50% من احتياطيات النفط العالمية"، معتبرا أن ذلك سيفضي إلى انخفاض في الأسعار، وهو ما رحّب به.

واعتبر أن هناك "إمكانية جدية لأن تفضي السيطرة على فنزويلا إلى وضعية طاقوية عالمية أكثر ملاءمة للمجر، وهذا نبأ جيّد".

وبرّر أيضا قرار بلاده عدم الانضمام الأحد إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي للمطالبة باحترام إرادة الشعب الفنزويلي، برفضه أي سياسة خارجية مشتركة.

موقف الأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى احترام "الاستقلال السياسي" للدول، وقال غوتيريش في بيان تلته روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها، من المهم احترام المبادئ"، ولا سيما "احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضي الدول".