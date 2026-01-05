ترامب يهدد إيران بـ"ضربة قاسية" إذا قُتل متظاهرون

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرّض لـ"ضربة قوية جدًا" من قبل الولايات المتحدة في حال قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا بدؤوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".

من جهتها قالت الخارجية الإيرانية صباح اليوم الاثنين إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين متشددين بشأن الوضع الداخلي الإيراني ترويج للإرهاب والعنف".

وأضافت: "الكيان الصهيوني يترقب أي فرصة لضرب وحدتنا الوطنية".

ولا تعدّ هذه التصريحات الأولى من نوعها، إذ قال الرئيس الأميركي الجمعة الماضي إنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، فإن الولايات ‌المتحدة ستتدخل لإنقاذهم، وأضاف في منشور ‌على ‌منصة "تروث سوشيال": "نحن على أهبة ‌الاستعداد وجاهزون للانطلاق".

وحينها رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قائلا إن على الرئيس الأميركي إدراك أن التدخل في قضية إيرانية داخلية سيربك المنطقة ويقوّض مصالح واشنطن.

وأضاف لاريجاني "على الشعب الأميركي أن يعلم أن ترامب هو من بدأ المغامرة وليحذروا على جنودهم"، وبخصوص الاحتجاجات، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "نميز بين مواقف التجار المحتجين وبين المخربين، وتصريحات الإسرائيليين وترامب توضح ما جرى".

تحذير وخلفيات

من جانبه، حذّر علي شمخاني، وهو مستشار المرشد الإيراني، من أن أي تدخل أميركي في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هو "خط أحمر وسيقابل برد".

وتشهد إيران منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول موجة احتجاجات متواصلة في عدد من المدن، بدأت من "البازار" (التجار) وامتدت إلى الجامعات، على خلفية الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة.

وتعتبر الاحتجاجات الحالية على غلاء المعيشة أضيق بكثير مقارنة بالاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران أواخر عام 2022 عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها.

وفي عام 2019، اندلعت احتجاجات عقب الإعلان عن زيادة حادة في أسعار البنزين، وامتدت المظاهرات إلى نحو 100 مدينة، من بينها طهران، وأسفرت عن عشرات القتلى.