ترامب يلوح بتكرار سيناريو مادورو في دول أخرى.. والمغردون يتفاعلون

يبدو أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد فتح شهية نظيره الأميركي دونالد ترامب لتكرار الأمر مع دول جارة في أميركا اللاتينية. فقد لوح بتنفيذ تدخلات عسكرية أميركية إضافية في المنطقة.

وقال ترامب "نريد أن نحيط أنفسنا بجيران طيبين. نريد أن نحيط أنفسنا بالاستقرار. نريد أن نحيط أنفسنا بالطاقة"، وبدأ بكولومبيا، وقال إن "عملية هناك تبدو جيدة بالنسبة له"، ثم هدد كوبا والمكسيك.

وأضاف في تصريحات على متن طائرته الرئاسية "لنا جيران غير أسوياء، مثل فنزويلا وكولومبيا التي يحكمها رجل مختل، يهوى تصنيع الكوكايين وترويجه في الولايات المتحدة، ولن يطول به العهد ليفعل ذلك".

وقال أيضا إن "كوبا ظلت قائمة بفضل الأموال الفنزويلية المتدفقة عليها والتي ستنقطع عنها. وبالمناسبة يجب فعل شيء ما في المكسيك". وعبّر ترامب عن رغبته بأن يقوم المكسيكيون بما يريد فعله، لأنهم "قادرون على ذلك، غير أن منظمات المخدرات ذات سطوة شديدة هناك".

ورد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على تهديدات ترامب، بالقول "يجب أن يكون تحالف دول أميركا اللاتينية التي تُقصَف اليوم فوق كل شيء. ويجب تغييرُ شركائها التجاريين، وإلا فستُعامل كخادمة لا كمركز حيوي للعالم".

ورغم اعتقال رئيسها، عاد ترامب ليهدد فنزيلا مجددا، وقال إنه سيشن ضربة عسكرية ثانية عليها، إذا لم يتعاون أعضاء حكومة مادورو معه. ومع ذلك دعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة إلى المشاركة في وضع أجندة للتعاون بين البلدين.

تعليقات

ووردت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل بعد تهديدات ترامب المتكررة لدول منطقة البحر الكاريبي، رصدت بعضها حلقة (2026/1/5) من برنامج "شبكات".

وانتقد عمرو صمت العالم إزاء ما يحدث في فنزويلا، قائلا

"ترامب يتحكم وكأنه رئيس العالم وليس رئيس دولة واحدة.. ودول العالم لم تنطق بشيء كلها عاملة وضع طيران". بواسطة

أما مسعود فيؤيد في تعلقه ما يفعله ترامب، قائلا

"لا ألوم ترامب على ما يفعله في فنزويلا والكاريبي.. لأن بلاده تضررت من المخدرات وهو يفعل المستحيل لأجل شعبه". بواسطة

وتتوقع شدوى من المستهدف التالي، وقالت

"كما توقع الكثيرون، فإن رئيس كولومبيا غوستافو هو المستهدف الثاني، لأن الدول الضعيفة التي يعاني شعبها من الفقر رغم كنوزها الطبيعية ولم تستطع استثمارها على الوجه الصحيح جعلت الأعداء تطمع بها". بواسطة

وأشار أبو علي في تعليقه إلى مسألة العملاء، وغرّد

"لن تقدم أميركا على الحرب مع أي دولة في الكاريبي ما لم يكن العملاء من الداخل قد هيئوا الوضع". بواسطة

ويعلق حسين على طريقة مواجهة التهديدات الخارجية، قائلا

"يجب على دول أميركا اللاتينية أن تتحد وتقوم بإنشاء حلف عسكري مشترك للوقوف أمام هذه التهديدات الخطيرة التي توشك أن تقتلع دولهم". بواسطة

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي لم يكتف بتهديد دول الكاريبي فقط، بل هدد كذلك جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك، وقال "نحن بحاجة إلى غرينلاند، إنها ذات أهمية إستراتيجية كبيرة في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى غرينلاند من منظور الأمن القومي، والدانمارك لن تكون قادرة على القيام بذلك".