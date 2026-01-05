ترامب يجدد تمسّكه بضم غرينلاند ورئيس وزرائها يرد: هذا يكفي

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأكيده أن جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، معتبرا أن الجزيرة ضرورية للأمن القومي الأميركي، في موقف قوبل برفض حاد من حكومة غرينلاند والدانمارك.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي”، مضيفًا أن الدانمارك "لن تتمكن من الاهتمام بذلك".

وأكد الرئيس الأميركي أن لغرينلاند موقعا "إستراتيجيا قويا"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"تزايد النفوذ الروسي والصيني" في الجزيرة، ووجود سفن تابعة للبلدين في محيطها.

وعند سؤاله عن احتمال تدخل أميركي في غرينلاند، قال ترامب: نحتاج إلى غرينلاند لأمننا القومي، معتبرًا أن سيطرة الولايات المتحدة عليها ستخدم "المصالح الغربية الأوسع"، وأن الاتحاد الأوروبي "بحاجة إليها" أيضا لأمنه.

رد ورفض

من جهته، رد رئيس وزراء غرينلاند فريدريك نيلسن على التصريحات الأميركية بالقول: "هذا يكفي"، في إشارة إلى رفض بلاده المتكرر لأي حديث عن ضم الجزيرة.

وكتب نيلسن، في منشور عبر فيسبوك، "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".

ويوم أمس الأحد، طالبت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن الولايات المتحدة بـ"الكف عن تهديداتها ضد حليف تاريخي" بعدما كرر ترامب التعبير عن "الحاجة" إلى الجزيرة.

وفي بيان، طالبت فريدريكسن ترامب بالتوقف عن تهديداته بشأن غرينلاند، قائلة "يجب أن أقول للولايات المتحدة بوضوح: من غير المقبول تماما أن يُقال إن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غرينلاند".

موقف فرنسي

من جهتها، أكدت فرنسا، اليوم الاثنين، مجددا دعمها لسيادة وسلامة أراضي الدانمارك وغرينلاند، وذلك عقب تجديد الرئيس ترامب تهديداته.

وردا على سؤال حول موقف باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، في تصريح لقناة "تي. إف. 1" التلفزيونية، إن فرنسا "تتضامن مع الدانمارك"، مؤكدًا أن "غرينلاند ملك لشعب غرينلاند وشعب الدانمارك، والأمر متروك لهما لتقرير ما يرغبان في القيام به".

وشدد كونفافرو على أنه "لا يمكن تغيير الحدود بالقوة".

وتتبع غرينلاند للدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتُعد أكبر جزيرة في العالم، وتقع في موقع محوري بالقطب الشمالي، الذي تزداد أهميته الإستراتيجية مع ذوبان الجليد وفتح طرق تجارية جديدة نتيجة التغير المناخي.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدانمارك إلى جانب جزر فارو، على بُعد أكثر من 2900 كيلومتر من الدانمارك.