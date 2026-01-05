أجلت السلطات المغربية 265 شخصا بسبب ارتفاع منسوب مياه سد جنوبي البلاد، في حين قررت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة بإقليم غربي المملكة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية، أمس الأحد، بأن سلطات إقليم "تارودانت" أجلت استباقيا 265 شخصا يقطنون بمحاذاة مجاري الأودية، بعد ارتفاع منسوب مياه سد سيدي عبد الله نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة في الإقليم.

وأضافت الوكالة أن الإجراء شمل نقلهم إلى مناطق آمنة، مع توفير مراكز إيواء مؤقتة، بتنسيق بين السلطات المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة.

ويأتي هذا التدخل الوقائي، وفق المصدر ذاته، بعد بلوغ سدّ سيدي عبد الله مستوى امتلاء مرتفع، مما استدعى تصريف كميات كبيرة من المياه لتخفيف الضغط على السد، وتفادي أي أخطار محتملة على سلامة السكان أو البنية التحتية المجاورة، في ظل استمرار هطل الأمطار بغزارة.

تعليق الدراسة

وأوضحت الوكالة، أن السلطات المحلية رفعت حالة التأهب بمختلف مناطق الإقليم، لاسيما بالمناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية، مع اعتماد نظام للإنذار والتحسيس وتنبيه السكان إلى ضرورة عدم الاقتراب من مجاري المياه المتدفقة.

وفي هذا السياق، علقت وزارة التربية الوطنية الدراسة بإقليم "اشتوكة آيت باها"، اليوم الاثنين، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.

وأوضح بيان اللجنة الإقليمية لليقظة، التابعة للوزارة، أن القرار جاء بناء على معطيات الحالة الجوية المضمنة بالنشرة الإنذارية، وتبعا للتقييم المستمر للوضع على مستوى الإقليم.

ويندرج هذا الإجراء، وفق البيان، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة التلاميذ وكذا الأطر التربوية والإدارية.

وفي نشرتها التحذيرية، أمس الأحد، قالت مديرية الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية سجلت أمطارا فاقت 100 ملم، وتسببت في قطع بعض الطرقات، وتعليق الدراسة في بعض المدن.

تساقط الثلوج

والجمعة، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر وسط سوء الأحوال الجوية بالبلاد، في حين علقت وزارة التربية الدراسة في 9 أقاليم، وأعلنت وزارة الأوقاف تعليق الدروس بعدد من المساجد يومي السبت والأحد.

وشهدت عدة مدن خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، هطل أمطار غزيرة إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، وأسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي (غرب) في 14 من الشهر نفسه، عن مصرع 37 مواطنا، وفق بيان لمحافظة المدينة.

وتتزامن الإجراءات الوقائية في المغرب مع أحوال طقس قاس يضرب، منذ أيام، دولا عربية بينها العراق، وسوريا، ولبنان، ومصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر.

فقد أصدرت هذه الدول، الجمعة الماضي، بيانات تحذير مع توقعات بانخفاض الحرارة ورؤية الضباب، فضلا عن احتمالات ارتفاع أمواج البحار بسبب نشاط الرياح وقوة سرعتها.