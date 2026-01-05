بريطانيا وألمانيا: على واشنطن تفسير تصرفاتها في فنزويلا

طالبت كلٌّ من بريطانيا وألمانيا الولايات المتحدة بتفسير تصرفاتها في فنزويلا أمام العالم، وذلك عقب الهجوم الأميركي على كراكاس السبت الماضي واعتقال الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين إن على الولايات المتحدة توضيح أسباب تصرفاتها في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، واصفًا الوضع بأنه "غير واضح".

وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي أن "ما نحتاج إليه في فنزويلا هو انتقال سلمي إلى الديمقراطية. كان هذا موقفنا قبل مطلع هذا الأسبوع، ولا يزال موقفنا حتى الآن".

وأضاف: "القانون الدولي هو الإطار والركيزة التي نحكم من خلالها على تصرفات جميع الحكومات الأخرى. وعلى الولايات المتحدة بالطبع أن تفسر الإجراءات التي اتخذتها. الأمر غير واضح، إنه معقد، وحتى اليوم هناك تطورات أخرى".

وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت مادورو بهجوم يوم السبت واقتادته إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي إن واشنطن "يجب أن تفسر للمجتمع الدولي الأساس الذي يُحكم من خلاله على الأفعال التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا لم يحدث بعد".