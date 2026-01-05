انتهاء التصويت بـ"أطول انتخابات" في تاريخ مصر

انتهت عملية التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى لانتخابات الغرفة الأولى للبرلمان المصري، التي أُبطلت نتائجها سابقا بحكم قضائي، في انتخابات وصفت بأنها الأطول في تاريخ البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد، بأنه انتهت في تمام الساعة التاسعة مساء (19:00بتوقيت غرينتش) عملية الاقتراع في 27 دائرة بجولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بموجب أحكام قضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري)، وبدء فرز الأصوات.

وشملت آخر جولة 27 دائرة (من أصل 30 دائرة ألغى القضاء نتائجها)، وذلك بعد حسم مقاعد 3 دوائر منها في الجولة التمهيدية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وقررت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) إعادة الاقتراع في 30 دائرة بـ9 محافظات؛ بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

وضمن إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، جرت الجولة التمهيدية لإعادة الاقتراع في الدوائر الـ30 (تضمنت 58 مقعدا) يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث حُسمت منها 9 مقاعد (3 دوائر) لحصول الفائزين على الأغلبية المطلقة، في حين أجريت أمس الأول السبت وأمس الأحد جولة الإعادة على 49 مقعدا في 27 دائرة متبقية، يتنافس عليها 98 مرشحا.

وأجري الاقتراع في محافظات الجيزة (غربي القاهرة) والمنيا والفيوم (وسط)، والبحيرة والإسكندرية (شمال)، وأسيوط والأقصر وأسوان وسوهاج (جنوب).

خطوة لافتة

وتعد هذه هي المرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو المحكمة العليا قرارا بإعادة اقتراع بهذا الحجم.

واتخذ الرئيس المصري خطوة لافتة بمخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ ما يلزم حيال الخروقات التي شابت الانتخابات في بادئ الأمر، حتى لو ألغت المرحلة الأولى كاملة، وهو ما ترتب عليه إعادة الاقتراع بـ19 دائرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يلغى عدد أكبر من الدوائر الانتخابية بعد ذلك بأحكام قضائية لاحقة.

وإجمالا، بلغ عدد الدوائر التي ألغي اقتراعها بحكم اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بحكم قضائي 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70%، وفقا لمراسل وكالة الأناضول.

وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر رئيس هيئة الانتخابات حازم بدوي أن "هذا يؤكد الحرص على نزاهة الانتخابات، وأن الهيئة لن تتستر على مخالفة أو مخالف".

ومن المقرر أن يُسدل الستار على أطول انتخابات نيابية بتاريخ مصر، مع اقتراب إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة الحالية في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.