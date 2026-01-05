العليمي: تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة جرى بسرعة وكفاءة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي البلاد، جرت بسرعة وكفاءة فاقت التوقعات، بينما أعلن محافظ حضرموت انتصار الدولة بعد بسط السيطرة على المحافظتين.

وهنأ العليمي أبناء المحافظتين بنجاح العملية، مشيدًا بالدور المسؤول لقيادتي السلطة المحلية في حضرموت والمهرة، وبحكمتهما في إدارة المرحلة وتغليب المصلحة العامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن استعادة الأمن والاستقرار في المحافظتين يمثل تدشينا لمرحلة واعدة من التنمية والإعمار، معربا عن ثقته في دعم الأشقاء والأصدقاء لمشاريع البنى التحتية والخدمية، وفتح آفاق الاستثمار وفرص العمل، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس التفاف المجتمعات المحلية حول الدولة ومؤسساتها، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعايش وتحسين الظروف المعيشية، مثمنًا جهود القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في تأمين العملية وخفض التصعيد وحماية المدنيين.

قرب استئناف العمل بالمطارات

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان محافظ حضرموت سالم الخنبشي استعادة السيطرة على كامل أراضي حضرموت، عقب مواجهات أسفرت عن انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد الخنبشي، خلال لقاء جمع قيادة السلطة المحلية، بدء مرحلة جديدة لإدارة المحافظة قائمة على التوافق والتعايش بين جميع أبنائها.

وأشار الخنبشي حسب وكالة الأنباء الرسمية إلى قرب استئناف العمل في مطارات المحافظة وانتهاء فترة الحظر الجوي، ووجّه بتشكيل لجنة لحصر الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لاستيعاب قوات النخبة الحضرمية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى.

وأكد الخنبشي أن القيادة السياسية حرصت منذ البداية على تجنب الصدام، وأن انسحاب بعض القوات جاء بالتزامن مع تحرك القوات على الأرض لضمان استقرار المحافظة.

تطورات ميدانية

يذكر أن القوات الحكومية ممثلة بقوات درع الوطن بسطت سيطرتها على جميع مديريات محافظة المهرة التسع، حيث خصصت طريقًا آمنا لخروج قوات الانتقالي من المحافظة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، كما بدأت تسلّم الأسلحة الثقيلة منها، في إطار ترتيبات تهدف إلى تفادي التصعيد وضمان انتقال منظم للسيطرة.

وفي حضرموت، أفادت مصادر محلية يمنية في وقت سابق بأن قوات من خفر السواحل وقوات درع الوطن تنتشر حاليا في ميناء المكلا عاصمة المحافظة، كما تسير دوريات في شوارع المدينة وتنصب نقاط التفتيش في بعض مناطقها.

وشهدت حضرموت والمهرة مؤخرًا مواجهات واسعة بين قوات الانتقالي -الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله- والقوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية، انتهت بسيطرة القوات الحكومية على المحافظتين، بعد أن كان الانتقالي قد فرض سيطرته عليهما مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.