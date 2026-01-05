مصابان برصاص الاحتلال بالقدس وخطط عسكرية تستهدف شمال الضفة

أصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة أمس الأحد، بينما تتواصل عمليات الدهم والاعتقال في أنحاء الضفة الغربية، وقد نقلت صحيفة إسرائيلية أن الجيش يسرع إجراءاته لترسيخ وجوده شمالي الضفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- أن طواقمها نقلت إلى مستشفى في رام الله شابين (30 و34 عاما) أصيبا بالرصاص الحي خلال محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام. وأوضح البيان أن الإصابتين في الفخذين.

وبشكل شبه يومي، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة فلسطينيين، ومعظمهم عمال، اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

اعتقالات

من ناحية أخرى، أفادت مصادر فلسطينية، الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين في محافظة رام الله والبيرة، وفي قرية قيرة بمحافظة سلفيت، وذلك ضمن حملة اعتقال ودهم وتفتيش شملت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ضابطا في الشرطة الفلسطينية ونجله، بعد دهم منزلهما ببلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، ونشرت قوات راجلة في أحياء عدة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

في غضون ذلك، حوّلت سلطات الاحتلال الكاتب والباحث الفلسطيني ساري عرابي إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عرابي من منزله في بلدة رافات شمالي القدس يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تحركات عسكرية

ونقلت صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي أنه يسرّع في الوقت الراهن ترسيخ وجوده في شمال الضفة الغربية بهدف حماية المستوطنين.

في السياق نفسه، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يدرس نشر مزيد من وحداته في الضفة الغربية.

إعلان

وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال، إذ هاجموا قرى وبلدات فلسطينية وأطلقوا النار على الأهالي وأحرقوا منازل ومركبات ودمروا منشآت زراعية واعتدوا على المزارعين ومنعوهم من قطف الزيتون.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد واسعة في الضفة جرت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.