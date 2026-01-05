الدانمارك تطالب ترامب بـ"الكف عن تهديداته" بشأن غرينلاند

طالبت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن أمس الأحد الولايات المتحدة بـ"الكف عن تهديداتها ضد حليف تاريخي" بعدما كرر الرئيس دونالد ترامب التعبير عن "الحاجة" إلى إقليم غرينلاند التابع لكوبنهاغن.

وفي بيان، طالبت فريدريكسن ترامب بالتوقف عن تهديداته بشأن غرينلاند، قائلة "يجب أن أقول للولايات المتحدة بوضوح: من غير المقبول تماما أن يُقال إن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غرينلاند".

وشددت على أنه ليس للولايات المتحدة أي حق في ضم أي من المناطق الثلاث التابعة للمملكة الدانماركية: الدانمارك وإقليمي غرينلاند وجزر فارو.

أتى ذلك بعيد تجديد ترامب "حاجة بلاده" للإقليم المتمتع بحكم ذاتي، إذ قال في تصريحات صحفية الأحد: "نحتاج إلى غرينلاند بالتأكيد. نحتاج إليها من أجل الأمن".

وردا على سؤال عما إذا كانت العملية العسكرية في فنزويلا مؤشرا على ما قد تقوم به الولايات المتحدة في غرينلاند، قال ترامب خلال مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية "عليهم أن يروا ذلك بأنفسهم، لا أعرف فعلا".

وفجر السبت، ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في عملية عسكرية، واقتادتهما إلى نيويورك، حيث من المخطط أن يخضعا للمحاكمة الاثنين بتهم تتعلق بما تسميه واشنطن "إرهاب المخدرات"، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهورا من قبل إدارة ترامب.

وبعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، أشار الرئيس الأميركي إلى "الحاجة" إلى جزيرة غرينلاند، كما أعرب مرارا عن رغبته في ضمّها. وتكمن أهمية الجزيرة في ثروتها المعدنية وفي موقعها الإستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.