الدفاع السورية تعلن إصابة 3 عسكريين بهجوم لـ"قسد" وتتوعد بالرد

قالت وزارة الدفاع السورية إن 3 جنود من الجيش السوري أصيبوا جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بطائرات مسيّرة حاجزا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في الدفاع قولها إنه "ضمن تصعيدها المستمر على نقاط الجيش بمختلف مناطق الجمهورية، استهدفت قسد بالطائرات المسيرة حاجزا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش بمحيط بلدة دير حافر شرق حلب، ونتج عن الاستهداف إصابة 3 جنود وعطب آليتين".

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال أن "الجيش العربي السوري سيردّ على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة".

وكانت قوات الجيش السوري أسقطت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي "مسيّرات معادية" أطلقتها قسد باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي.

من ناحية أخرى، دافعت قوات سوريا الديمقراطية عن هجومها قائلة إنه "من حقنا الدفاع عن مقاتلينا إزاء القصف العشوائي على دير حافر من فصائل تابعة لحكومة دمشق".

اجتماعات بدون نتائج

وعقدت "قسد" -أمس الأحد- اجتماعات مع الحكومة السورية في دمشق بحضور قائدها مظلوم عبدي، غير أنها لم تحقق "نتائج ملموسة"، حسب قناة الإخبارية السورية.

وقالت "قسد" إنها اتفقت مع الحكومة السورية -عقب اجتماع بحثَ ملف دمج القوات العسكرية أمس الأحد- على مواصلة الاجتماعات والمتابعة ضمن مسار منظم لحين التوصل إلى نتائج، وذلك في ظل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه، إذ كان من المفترض أن يُنفذ في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

"مكافحة تنظيم الدولة"

من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية السورية إن وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية في بلدة العادلية بمنطقة الكسوة جنوب المحافظة، وذلك عقب متابعة مستمرة لأحد عناصر تنظيم الدولة.

إعلان

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: "إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوب، وضُبط بحوزته حزام ناسف، وكواتم صوت، وقنابل يدوية، إضافة إلى سلاح وذخائر كانت معدّة لتنفيذ عمليات اغتيال، فضلا عن حاسوب محمول ومواد رقمية تُثبت تورّطه في التخطيط لأعمال إرهابية".