الجيش الإسرائيلي يزعم قتل عنصرين من حزب الله بغارة مسيرة

ادعى الجيش الإسرائيلي -اليوم الاثنين- أنه قتل عنصرين من حزب الله في غارة على منطقة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان الأحد.

وقال -في بيان- إن "الجيش الإسرائيلي هاجم وقضى أمس (الأحد) على عنصرين من حزب الله في منطقة جميجمة جنوبي لبنان".

وادعى أنهما "كانا يحاولان إعادة تأهيل بنى عسكرية تابعة لحزب الله".

ولم يعقب الحزب فورا على البيان الإسرائيلي، فيما دعت بيروت مرارا دون جدوى إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق صفد البطيخ – الجميجمة، وأدت إلى استشهاد مواطنَين اثنين".

وفي السياق، أفادت مراسلة الجزيرة في لبنان بأن "غارة مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة بريقع" بمحافظة النبطية.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت سيارة في بريقع كانت مركونة على جانب الطريق دون وقوع إصابات.

سلاح حزب الله

ومنذ فترة، يتحدث إعلام عبري عن "استكمال الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن هجوم واسع ضد مواقع حزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش اللبنانيان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني الخميس المقبل لمناقشة التقدم الذي حققه الجيش، في حين من المقرر أيضا أن تجتمع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع.

وأقر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر -أمس الأحد- على منصة "إكس" بأن الحكومة اللبنانية والجيش بذلا جهودا لنزع سلاح حزب الله، لكنه قال إنها "بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية"، مشيرا إلى "جهود حزب الله لإعادة التسلح وإعادة البناء، بدعم إيراني".

وسبق أن شككت إسرائيل في فعالية ما يقوم به الجيش اللبناني، واتهمت حزب الله بترميم قدراته بعد الحرب. من جهته، رفض حزب الله الدعوات لتسليم السلاح، مشترطا أن يسبق ذلك التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا لجهة وقف الضربات وسحب قواتها من نقاط ما زالت تحتلها في جنوب البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن قُتل أكثر من 350 شخصا بغارات إسرائيلية في لبنان بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.