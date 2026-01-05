مستوطنون يقتحمون الأقصى وتهجير 13 تجمعا بدويا بالضفة

قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، بحماية شرطة الاحتلال، في حين أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن هجمات المستوطنين تسببت في تهجير 13 تجمعا فلسطينيا، تزامنا مع اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 54 فلسطينيا باقتحامات في الضفة الغربية.

ويوم أمس قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة خلال ديسمبر/كانون الأول، فيما منع الاحتلال رفع الأذان 53 مرة في الحرم الإبراهيمي.

ويشدد الفلسطينيون على أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وبالتزامن مع هذه التطورات ذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية اعتقلت، فجر الاثنين، 54 فلسطينيا بينهم طفل وصحفية خلال اقتحامات واسعة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، في حين نقل مراسل الجزيرة أن القوات اقتحمت بلدة بيتونيا في قضاء رام الله وسط الضفة.

ووفقا للمصادر، رافقت حملة الاقتحامات عمليات تفتيش واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، وسط انتشار مكثف للقوات في المناطق المستهدفة.

وترافق ذلك مع اعتداء مستوطنين على مقبرة إسلامية في القدس وتحطيم شواهد بعض القبور.

تهجير وسيطرة

ومن جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن "إرهاب المستوطنين أدى إلى تهجير 13 تجمعا بدويا فلسطينيا منذ مطلع عام 2025″، موضحة أن المستوطنين نفذوا 23 ألفا و827 اعتداء خلال العام نفسه.

وبينت الهيئة أن الاحتلال استولى على أكثر من 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية، وأن السلطات الإسرائيلية تحكم قبضتها على نحو 70% من المناطق المصنفة "ج".

وأضافت أن الاحتلال يفرض سيطرته الفعلية على نحو 41% من مجمل مساحة الضفة الغربية.

ومنذ بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.