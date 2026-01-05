إعلام إسرائيلي: تجنيد الحريديم يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

أخبار|إسرائيل

BNEI BRAK, ISRAEL - DECEMBER 28: Ultra-Orthodox Jewish men clash with police officers as they block a main highway during a demonstration against drafting into the Israeli army on December 28, 2025 in Bnei Brak, Israel. Ultra-Orthodox Jewish groups, including the extremist Jerusalem Faction, are protesting the reported arrests of Haredi men who have recently refused conscription to the Israel Defence Forces (IDF). The demonstration is taking place as a draft bill is being considered by lawmakers in Israel's Knesset, which would end the conscription exemption for military aged ultra-Orthodox men, known as Haredi, who are enrolled in yeshivas for full-time religious study. Last year Israel's High Court of Justice ruled that the IDF must begin drafting Haredi men after the exemption law expired in June 2023. The controversial issue has split the nation following Israel's military occupation of Gaza in the wake of the October 7, 2023 Hamas attacks, and threatens the viability of Prime Minister Benjamin Netanyahu's coalition government. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
الاشتباكات جزء من ظاهرة احتجاجية يقودها "الحريديم" ضد التجنيد في الجيش الإسرائيلي (غيتي)
Published On 5/1/2026
آخر تحديث: 11:52 (توقيت مكة)

يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمة متفاقمة قد تقود إلى انهياره، في ظل تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من التجنيد، بحسب الصحافة الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -في تقرير على موقعها الإلكتروني أمس الأحد- إلى مساع يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على حكومته حتى أقرب وقت ممكن من الانتخابات المقبلة.

ورسميا ستجري الانتخابات العامة في إسرائيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو ينشغل خلال الأيام الأخيرة بإدارة ما وصفته بـ"معركة احتواء" داخل الائتلاف، عبر دعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رغم "اعتراضات قانونية".

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن 16 قاضيا ومسؤولا أمنيا إسرائيليا سابقا معارضتهم مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي تقدم به حزب بن غفير "القوة اليهودية"، وأقره الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى، بدعوى أنه "سيعرّض حياة الإسرائيليين للخطر"، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

في سياق متصل، يعمل نتنياهو على دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للمضي قدما في إعداد ميزانية عام 2026، وفق الصحيفة.

وبحسب المصادر، فإن تهديد الأحزاب "الحريدية" بعدم دعم الموازنة في حال عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد "كشف هشاشة الائتلاف، وأكد أن استمراره بات قائمًا على وقت مستعار".

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, right, speaks with Minister of Finance Bezalel Smotrich during the weekly cabinet meeting at the Defence Ministry in Tel Aviv, Israel, Sunday Jan. 7, 2024. (Ronen Zvulun/Pool via AP)
نتنياهو (يمين) يعمل على دفع سموتريتش للمضي قدما في إعداد ميزانية عام 2026 (أسوشيتد برس)

العقدة الأساسية

يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات سياسية إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي دخل فعليا أجواء حملة انتخابية، حسب المصادر ذاتها.

ويرى محللون في "يديعوت أحرونوت"، أن ملف إعفاء الحريديم من التجنيد بات العقدة الأساسية التي تهدد بإنهاء عمر الحكومة الحالية، إذ يخشى نتنياهو من أن يؤدي تمرير أي صيغة للقانون إلى إضعاف قاعدته الانتخابية، في حين يدرك الحريديم أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد يضعهم في موقع تفاوضي أضعف.

وتشير التقديرات، وفق الصحيفة ذاتها، إلى أنه سواء حل الكنيست خلال الأشهر المقبلة أم لا، فإن المشهد السياسي في إسرائيل يتجه نحو مرحلة انتخابية محتدمة، مع صعوبة متزايدة في الحفاظ على استقرار الائتلاف القائم.

وأمس الأحد، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من "الحريديم" الرافضين للخدمة العسكرية، أمام مكتب تجنيد في القدس.

هذه الاشتباكات، جزء من ظاهرة احتجاجية أوسع يقودها "الحريديم" ضد التجنيد في الجيش، منذ قرار المحكمة العليا عام 2024 إلزامهم بالخدمة العسكرية ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرجعون رفضهم للخدمة العسكرية لادعاءات تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وخشيتهم من أن يؤدي الاندماج في المجتمع العلماني لتهديد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود تهربوا من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء وهي حاليا 26 عاما.

المصدر: وكالة الأناضول

