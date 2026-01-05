أردوغان: عودة تركيا لبرنامج "إف-35" تعزز أمن الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عودة بلاده لبرنامج تصنيع مقاتلات "إف-35" ستعزز العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وكذلك أمن حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في معرض رده كتابيا على أسئلة لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

ووصف أردوغان إخراج تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35″، بسبب شرائها معدات عسكرية من روسيا، بـ"القرار غير العادل"، مؤكدا أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب بذلك شخصيا، خلال لقائهما في البيت الأبيض خلال سبتمبر/أيلول 2025.

وأضاف أردوغان أن تسلّم أنقرة هذه المقاتلات التي دفعت ثمنها بالفعل، وإعادة إدراجها في برنامج تصنيعها، "أمر مهم وضروري".

وقال الرئيس التركي إن عودة ترامب إلى الرئاسة الأميركية خلقت فرصة لتقدم العلاقات بين أنقرة وواشنطن على "أسس أكثر عقلانية وبنّاءة".

وفيما يخصّ احتمال شراء مقاتلات "إف-16 بلوك"، لفت أردوغان إلى أن تركيا تتوقع أن تكون الشروط متوافقة مع روح تحالف الناتو، مستشهدا في هذا السياق بصفقة شراء بلاده مقاتلات "يوروفايتر تايفون" من بريطانيا وحلفائها.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، إن تركيا والولايات المتحدة تبحثان العقوبات الأميركية والعقبات التي تحول دون انضمام أنقرة إلى برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35″، لكن لم يتغيّر شيء فيما يتعلق بحيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

سنوات من الخلاف

والخلاف بين البلدين العضوين في حلف الناتو مستمر منذ عام 2019، عندما أخرجت واشنطن أنقرة من برنامج "لوكهيد مارتن" للطائرات المقاتلة، وفرضت عليها عقوبات بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي تعتبرها واشنطن تهديدا لطائراتها المقاتلة.

وترفض تركيا ذلك وتقول إن منظومة "إس-400" لن يتم دمجها في حلف الناتو.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا أواخر الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا "كاتسا" الذي أُقر عام 2017، على خلفية تزود تركيا بأنظمة دفاع جوي من روسيا، إثر رفض إدارة الرئيس باراك أوباما بيع مثل هذه الأنظمة لأنقرة.

وسعت أنقرة منذ مدة طويلة إلى إعادة الانضمام إلى المشروع، الذي طورته الولايات المتحدة ودول أخرى في الناتو. وقال أردوغان إن تركيا استثمرت 1.4 مليار دولار قبل تعليق مشاركتها في البرنامج عام 2019.

وقررت تركيا في 2017 شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.