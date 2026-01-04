114 قتيلا خلال أسبوع واحد بدارفور وتصاعد الهجمات في 3 ولايات

نقلت الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية، اليوم الأحد، مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة شهدها إقليم دارفور غربي السودان، في ظل تصاعد حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال مصدر طبي في مستشفى الزرق بولاية شمال دارفور إن 51 مدنيا قتلوا جراء قصف بطائرات مسيّرة أمس السبت.

وفي حادثة أخرى، ذكر مصدر طبي في مستشفى كرنوي، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب الزرق، أن 63 مدنيا قُتلوا وأُصيب 57 آخرون خلال هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على مناطق محيطة بالمدينة على مدى 5 أيام الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات صادرة عن جهات محلية بمقتل 64 شخصا من المرضى والكوادر الطبية في قصف استهدف مستشفى بإقليم دارفور غربي البلاد.

هجمات في ولايات أخرى

وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام محلية بتعرض مدينتي كنانة وعسلاية بولاية النيل الأبيض لهجوم بطائرات مسيّرة انتحارية في الساعات الأولى من صباح اليوم، في تطور ينذر بتوسع دائرة المواجهات داخل الولاية الواقعة وسط البلاد.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر محلية أن انفجارات متتالية وأصوات كثيفة للمضادات الأرضية سُمعت في محيط المدينتين، كما امتدت أصوات الاشتباكات إلى مدينة ربك عاصمة الولاية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وأشارت التقارير إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدا خطيرا في الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمرافق المدنية، وسط اتهامات متزايدة باستخدام القوة الجوية بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

من جهته، أعلن المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان أن طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة السودانية استهدفت بلدة غرير بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، في إطار ما وصفه بـ"سياسة القصف الممنهج".

حصار وقصف مستمر

بدورها، حذرت شبكة أطباء السودان من استمرار القصف والحصار المفروض على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قِبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى بشكل يومي، مع صعوبة حصر الأعداد بسبب انقطاع الاتصالات.

إعلان

وأكدت الشبكة أن الأوضاع تنذر بكارثة صحية وإنسانية وشيكة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والإمدادات الطبية، محذّرة من تكرار سيناريو مدينة الفاشر التي شهدت واحدة من أسوأ موجات النزوح في العالم.

ويشهد السودان منذ أكثر من عامين حربا دموية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن آلاف القتلى وملايين النازحين، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة العنف في البلاد.