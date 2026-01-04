أخبار|ترجمات|فنزويلا

هل يُنهي اعتقال نيكولاس مادورو مشاكل فنزويلا؟

ترمب ينشر صورا له ولعدد من كبار المسؤولين خلال متابعتهم العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا - المصدر: حساب ترامب عبر تروث سوشال
ترامب نشر صورا له ولعدد من كبار المسؤولين خلال متابعتهم العملية العسكرية الأميركية بفنزويلا (ترامب عبر تروث سوشيال)
Published On 4/1/2026
آخر تحديث: 18:36 (توقيت مكة)

تناولت صحيفتا لاكروا ولوتان إقدام الولايات المتحدة على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من زاويتين متقاربتين، مركزتين على خرق العملية للقانون الدولي، والغموض الكبير الذي يلف ظروفها ونتائجها.

وتحت عنوان "دونالد ترامب.. الشرطي الذي ينتهك القانون الدولي في فنزويلا" رأت لاكروا الفرنسية أن إقدام الولايات المتحدة على اعتقال مادورو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتعديا مباشرا على سيادة دولة مستقلة، حتى وإن بررت واشنطن الخطوة بمحاربة تهريب المخدرات.

واعتبرت الصحيفة -في افتتاحية بقلم رئيس تحريرها جان كريستوف بلوكان- أن هذه العملية تؤكد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتبن نهجا انعزاليا كما يوحي شعار "أميركا أولا"، بل واصلت سياسة التدخل الخارجي، سواء في الشرق الأوسط أو في أميركا اللاتينية التي تعد أولوية إستراتيجية بالنسبة لها.

A photograph which U.S. President Donald Trump posted on his Truth Social account shows what he describes as Venezuelan President "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" amphibious assault ship, currently in the Caribbean Sea January 3, 2026. The image appears to be taken from a printed photograph, as white edging can be seen around the image. What appears to be the letters DEA can be seen on a black uniformed person next to Venezuelan president Maduro. U.S. president Trump said DEA officials were involved in the operation. Verifying the location was not immediately possible as the photograph is tightly cropped. But the patterning of grey hairs within Maduro's mustache matched recent imagery of him. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.
صورة نشرها البيت الأبيض للرئيس الفنزويلي بعد القبض عليه (رويترز)

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن اعتقال مادورو يمثل حدثا مفصليا للفنزويليين، في ظل سجله الحافل بالاستبداد، والانتخابات المثيرة للجدل، والانهيار الاقتصادي الذي دفع ملايين المواطنين إلى الهجرة، إضافة إلى اتهامات بتورط مؤسسات الدولة في شبكات تهريب المخدرات.

ومع ذلك، يؤكد الكاتب أن سوء سجل النظام القائم لا يبرر خرق القانون الدولي ولا فرض تغيير النظام بالقوة، معتبرا أن منطق التدخل لفرض تغيير سياسي يشبه من حيث المبدأ ما قامت به روسيا في أوكرانيا، وهو ما يبعث برسالة مقلقة إلى دول وقادة المنطقة.

وخلص رئيس تحرير لاكروا إلى أن تصرف واشنطن، رغم ما يحققه من مكاسب سياسية، يفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار ويقوض الأسس القانونية التي يقوم عليها النظام الدولي.

صدمة كبرى

أما صحيفة لوتان السويسرية، فركزت على تداعيات ما سمته "اختطاف الرئيس الفنزويلي"، ووصفت حالة الابتهاج التي عمت أوساط الجالية الفنزويلية في الخارج، مقابل حالة من القلق والترقب داخل البلاد، حيث بدت العاصمة هادئة رغم الضربات التي أصابت مناطق مختلفة منها، مع شح المعلومات الرسمية والتحذير من الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عملية القبض على مادورو تشكل صدمة كبرى في العلاقات الدولية، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما تمثل مكسبا سياسيا لترامب

ورأت الصحيفة -في تقرير بقلم كاترين فرامري- أن العملية، التي خطط لها منذ أشهر، تشكل صدمة كبرى في العلاقات الدولية، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما تمثل مكسبا سياسيا لترامب، وإن كانت لا تعني بالضرورة نهاية النظام في فنزويلا، لأن مراكز القوة ما زالت بيد المقربين من مادورو، وقد أُعلنت حالة الطوارئ مع تهديدات بتصعيد عسكري واسع.

ولفتت الصحيفة إلى أن اختطاف مادورو قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الداخلي بدل حله، رغم رمزيته الكبيرة لدى خصومه، مشيرة إلى وجود تساؤلات داخل أوساط المعارضة نفسها حول ما إذا كانت العملية قد جرت بتفاهمات مسبقة مع واشنطن.

وخلصت لوتان إلى أن اعتقال مادورو، رغم صعوبة الدفاع عن نظامه بسبب القمع والأزمات السياسية والاقتصادية، لا ينفي أن مصير فنزويلا بعد هذه الخطوة الأميركية لا يزال مجهولا.

المصدر: لاكروا + لوتان

