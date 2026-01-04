هل يُنهي اعتقال نيكولاس مادورو مشاكل فنزويلا؟

تناولت صحيفتا لاكروا ولوتان إقدام الولايات المتحدة على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من زاويتين متقاربتين، مركزتين على خرق العملية للقانون الدولي، والغموض الكبير الذي يلف ظروفها ونتائجها.

وتحت عنوان "دونالد ترامب.. الشرطي الذي ينتهك القانون الدولي في فنزويلا" رأت لاكروا الفرنسية أن إقدام الولايات المتحدة على اعتقال مادورو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتعديا مباشرا على سيادة دولة مستقلة، حتى وإن بررت واشنطن الخطوة بمحاربة تهريب المخدرات.

واعتبرت الصحيفة -في افتتاحية بقلم رئيس تحريرها جان كريستوف بلوكان- أن هذه العملية تؤكد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتبن نهجا انعزاليا كما يوحي شعار "أميركا أولا"، بل واصلت سياسة التدخل الخارجي، سواء في الشرق الأوسط أو في أميركا اللاتينية التي تعد أولوية إستراتيجية بالنسبة لها.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن اعتقال مادورو يمثل حدثا مفصليا للفنزويليين، في ظل سجله الحافل بالاستبداد، والانتخابات المثيرة للجدل، والانهيار الاقتصادي الذي دفع ملايين المواطنين إلى الهجرة، إضافة إلى اتهامات بتورط مؤسسات الدولة في شبكات تهريب المخدرات.

ومع ذلك، يؤكد الكاتب أن سوء سجل النظام القائم لا يبرر خرق القانون الدولي ولا فرض تغيير النظام بالقوة، معتبرا أن منطق التدخل لفرض تغيير سياسي يشبه من حيث المبدأ ما قامت به روسيا في أوكرانيا، وهو ما يبعث برسالة مقلقة إلى دول وقادة المنطقة.

وخلص رئيس تحرير لاكروا إلى أن تصرف واشنطن، رغم ما يحققه من مكاسب سياسية، يفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار ويقوض الأسس القانونية التي يقوم عليها النظام الدولي.

صدمة كبرى

أما صحيفة لوتان السويسرية، فركزت على تداعيات ما سمته "اختطاف الرئيس الفنزويلي"، ووصفت حالة الابتهاج التي عمت أوساط الجالية الفنزويلية في الخارج، مقابل حالة من القلق والترقب داخل البلاد، حيث بدت العاصمة هادئة رغم الضربات التي أصابت مناطق مختلفة منها، مع شح المعلومات الرسمية والتحذير من الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عملية القبض على مادورو تشكل صدمة كبرى في العلاقات الدولية، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما تمثل مكسبا سياسيا لترامب

ورأت الصحيفة -في تقرير بقلم كاترين فرامري- أن العملية، التي خطط لها منذ أشهر، تشكل صدمة كبرى في العلاقات الدولية، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما تمثل مكسبا سياسيا لترامب، وإن كانت لا تعني بالضرورة نهاية النظام في فنزويلا، لأن مراكز القوة ما زالت بيد المقربين من مادورو، وقد أُعلنت حالة الطوارئ مع تهديدات بتصعيد عسكري واسع.

ولفتت الصحيفة إلى أن اختطاف مادورو قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الداخلي بدل حله، رغم رمزيته الكبيرة لدى خصومه، مشيرة إلى وجود تساؤلات داخل أوساط المعارضة نفسها حول ما إذا كانت العملية قد جرت بتفاهمات مسبقة مع واشنطن.

وخلصت لوتان إلى أن اعتقال مادورو، رغم صعوبة الدفاع عن نظامه بسبب القمع والأزمات السياسية والاقتصادية، لا ينفي أن مصير فنزويلا بعد هذه الخطوة الأميركية لا يزال مجهولا.