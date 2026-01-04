نواب بالكونغرس يدينون تصرفات ترامب "غير القانونية" في فنزويلا

قال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب كذبت عليهم وقدمت لهم معلومات مضللة بشأن فنزويلا"، كما اعتبر تكتل من المشرعين السود مهاجمة فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس "غير قانوني".

جاءت هذه التعليقات بعد أن هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا واعتقلت مادورو في عملية خلال الليل، في أكبر تدخل مباشر لواشنطن في أميركا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

واتهم عدد من النواب الديمقراطيين مسؤولين كبارا في إدارة ترامب بتقديم معلومات مضللة خلال جلسات إحاطة عقدت في الآونة الأخيرة بشأن الخطط المتعلقة بفنزويلا، إذ أكدوا لهم أن الإدارة لا تعتزم السعي إلى تغيير النظام في كراكاس، وقال النواب إنهم يشعرون الآن بأنه تم الكذب عليهم.

وفي جلسات الإحاطة التي عقدها مسؤولون منهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، قال المشرعون إنهم "أُبلغوا مرارا بأنه لا توجد خطط لشن غزو بري داخل فنزويلا وأن الإدارة لا تركز على تغيير النظام هناك".

وقالت السيناتورة جين شاهين من ولاية نيوهامشير، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان مساء السبت "نظرا لأن الرئيس وحكومته نفوا مرارا أي نية لتغيير النظام في فنزويلا خلال جلسات الإحاطة في الكونغرس، لم نعد نفهم كيفية استعداد الإدارة لتخفيف المخاطر التي تتعرض لها الولايات المتحدة، وليس لدينا أي معلومات بشأن إستراتيجية طويلة الأجل ‌بعد التصعيد غير العادي اليوم".

وأضافت "بدلا من ذلك، واصلت الإدارة الأميركية تضليل الشعب الأميركي وممثليه المنتخبين من خلال تقديم ثلاثة تفسيرات مختلفة ومتناقضة لأفعالها".

بدوره، قال النائب الديمقراطي دون باير من ‌ولاية فرجينيا على منصة إكس "كذبت الإدارة الأميركية على الكونغرس وشنت حربا غير مشروعة من أجل تغيير النظام ومن أجل النفط".

"غير قانونية"

في هذه الأثناء، شن تكتل من المشرعين السود في الكونغرس هجوما عنيفا على ترامب بسبب اعتقال مادورو، واصفين العملية بأنها "إساءة استخدام خطيرة وغير قانونية للسلطة".

وقال التكتل في بيان "في حين أن نيكولاس مادورو هو في الواقع زعيم غير شرعي، فإن نشر القوة العسكرية الأميركية لفرض تغيير سياسي في دولة ذات سيادة -دون موافقة الكونغرس أو خطة عمل واضحة ومحددة- يهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع غير محدد في فنزويلا".

وأضاف المشرعون "لا يمكننا التقليل من خطورة العواقب التي قد تترتب على مثل هذه التصرفات المتهورة، التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتضعف مكانتنا على الساحة العالمية".

في المقابل، قال ترامب إن الكونغرس لم يطلع على خطط فنزويلا بالكامل بسبب مخاوف من أن تتسرب ‌أخبار عن تلك الخطط.

واتهم ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس السبت "أعضاء في الكونغرس بالميل لتسريب المعلومات".