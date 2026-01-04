ميانمار تعلن الإفراج عن آلاف السجناء بعفو عيد الاستقلال

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الأحد أنه سيفرج عن أكثر من 6000 سجين في إطار عفو سنوي بمناسبة عيد الاستقلال.

وأفاد مجلس الدفاع والأمن الوطني في بيان أن قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ أصدر عفوا عن 6134 مواطنا مسجونا.

وذكر في بيان منفصل أنه سيتم كذلك الإفراج عن 52 سجينا أجنبيا وترحيلهم.

ويأتي العفو السنوي عن السجناء "لأسباب إنسانية ورحيمة"، بحسب مجلس الدفاع والأمن الوطني بالتزامن مع إحياء البلاد مرور 78 عاما على استقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.

ووصفت قناة إم آر تي في، التلفزيونية الرسمية هذا العفو بأنه لفتة إنسانية من أجل الشعب.

كما ‍خفف المجلس العسكري الأحكام الصادرة بحق المدانين على مستوى البلاد بنسبة السدس، باستثناء المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب والإرهاب ‍والفساد والجرائم المتعلقة بالأسلحة أو المخدرات.

وانتظر المئات إطلاق سراح أقارب لهم خارج سجن إنسين في رانغون الأحد، حاملين لافتات كُتبت عليها أسماء سجناء.

وتعاني ميانمار من اضطرابات منذ 2021، عندما أطاح الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، واستخدم العنف ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية مما تسبب في تمرد ‌مسلح بأنحاء البلاد.